Isparta'da Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Isparta'da Zafer Bayramı Coşkusu

Isparta\'da Zafer Bayramı Coşkusu
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Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı coşkuyla kutlandı.

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı coşkuyla kutlandı.

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir dizi program gerçekleştirildi. Program 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Törende Isparta Valisi Abdullah Erin, Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu sona erdi. Program çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Çeşitli kurum ve öğrencilerin geçişi ile başlayan geçit töreni, askeri birliklerin ve gazilerin geçişinin ardından sona erdi. Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ve konser programlarıyla devam edecek.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kutlamalar, Isparta, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Isparta'da Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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