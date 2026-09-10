Isparta Sütçüler'de sular çekildi, batık Darıbükü köyü ortaya çıktı
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle, 2016'da su altında kalan Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı. Taş evler, cami, okul ve elektrik nakil hatlarının görünür hale geldiği batık köy, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle, batık Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı.
Aksu ve Eğirdir ilçelerinden doğan suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri üzerinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı nedeniyle Darıbükü köyü su altında kaldı.
Köydeki ev sahiplerine ise farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.
Özellikle yaz döneminde suların çekilmesiyle köyde bulunan taş evler, cami, okul, eski yapılar ve elektrik nakil hatları yeniden görünür hale geldi.
Geçmişin izlerini taşıyan köyde gün yüzüne çıkan alanlar dron ile görüntülendi.
Özellikle sonbaharda seyirlik görüntüler oluşturan "batık köy" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.
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