İstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılar - Son Dakika
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İstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılar

27.03.2022 12:05
İstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılar

Manisa'da Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci ve ikinci olan ortaokul öğrencileri, İstiklal Şairi'ni örnek alarak kazandıkları para ödülünü bağışlamayı tercih etti.

Manisa'da Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci ve ikinci olan ortaokul öğrencileri, İstiklal Şairi'ni örnek alarak kazandıkları para ödülünü bağışlamayı tercih etti.

İl Müftülüğünce 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" başlıklı kompozisyon yarışması düzenlendi.

Yarışmaya Şehzadeler ilçesindeki Karaoğlanlı Ortaokulundan katılan 6. sınıf öğrencisi Fatma Semengül Amaç birinci, 7. sınıf öğrencisi Ceylin Alğın ise ikinci oldu. Dereceye giren öğrencilere, müftülük tarafından toplam 700 liralık para ödülü verildi.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilmesinden sonra verilen para ödülünü bağışlamasından esinlenen Amaç ve Alğın da ödüllerini, jandarmanın emniyet ve asayişe yönelik hizmetlerinin desteklenmesi ile şehit jandarma personelinin ailelerine destek olmak amacıyla kurulan Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

Amaç ve Alğın'ın örnek davranışı, öğretmenleri ve ailesi tarafından takdirle karşılandı.

"Hayatından çok etkilendim"

Yarışmanın birincisi Fatma Semengül Amaç, AA muhabirine, okulda yarışma afişini görünce katılmaya karar verdiğini, derste Mehmet Akif Ersoy'un hayatından bazı kesitlerin anlatıldığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatından çok etkilendiğini ifade eden Amaç, "Onunla ilgili bir yarışmada birinci olduğum haberi gelince de kazandığım ödülü bağışlamaya karar verdim. Kendimi onun torunu gibi hissediyorum. Onun torunu olmak, onun izinden gitmeyi gerektirir." dedi.

İkinci Ceylin Alğın da yarışmada elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Yarışmaya katılırken Mehmet Akif Ersoy'u çok araştırdım. Kazandığım için kendimle gurur duyuyorum. Kazandığım para ödülünü onun gibi bağışladım. Bağışlamak içimden geldi." diye konuştu.

Karaoğlanlı Ortaokulu Müdürü Murat Arpacı da il genelinde düzenlenen kompozisyon yarışmasında öğrencilerinin aldığı derecenin sevincini yaşarken, öğrencilerin ödülü bağışlamasının kendilerini daha çok gururlandırdığını söyledi.

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Mehmet Akif Ersoy, Karaoğlanlı, Hürriyet, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılar - Son Dakika


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