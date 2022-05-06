İtalya'daki kısa film festivalinde 'Kuş Olsam' filmine ödül - Son Dakika
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İtalya'daki kısa film festivalinde 'Kuş Olsam' filmine ödül

06.05.2022 20:25

İtalya'daki uluslararası kısa film festivali "Tulipani di Seta Nera"da (Siyah İpek Laleler) yönetmenliğini Cüneyt Işık'ın üstlendiği "Kuş Olsam", "En İyi Yabancı Kısa Film" ödülünü aldı.

İtalya'daki uluslararası kısa film festivali "Tulipani di Seta Nera"da (Siyah İpek Laleler) yönetmenliğini Cüneyt Işık'ın üstlendiği "Kuş Olsam", "En İyi Yabancı Kısa Film" ödülünü aldı.

Başkent Roma'daki Space Moderno Sinemaları'nda bu yıl 15'incisi düzenlenen ve dün Türk Yönetmen Ali Atay'ın "Ölümlü Dünya" isimli uzun metraj filmiyle açılışı yapılan festivalde filmlere farklı dallarda ödüller verildi.

Festivalde gösterilen Türk filmlerinden yönetmen Cüneyt Işık'ın "Kuş Olsam", Pomezia'da ağırlıklı sinema eğitimi veren Pablo Picasso Okulu öğrencilerin oylarıyla "En İyi Yabancı Kısa Film" ödülüne layık görüldü.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Berfin'in yeni taşındığı İstanbul'daki yaşantısını konu alan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan "Kuş Olsam" filminin ödülünü, filmin yapımcısı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Cemal Okan, öğrencilerin elinden aldı.

Ödül dolayısıyla festival komitesine teşekkür eden Okan, sinemayla ilgilenen gençlere İstanbul'dan post prodüksiyon desteği vereceklerini belirtti.

Filmin yönetmeni Cüneyt Işık da video mesajında, filmini ödüle layık görmelerinden ötürü festivale teşekkür etti.

"Tulipani di Seta Nera" festivali 8 Mayıs'ta sona erecek.

İtalya'daki kısa film festivalinde 'Kuş Olsam' filmine ödül
İtalya'daki kısa film festivalinde 'Kuş Olsam' filmine ödül
İtalya'daki kısa film festivalinde 'Kuş Olsam' filmine ödül
İtalya'daki kısa film festivalinde 'Kuş Olsam' filmine ödül

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İtalya'da 'Tulipani di Seta Nera' film festivalinin açılışı Türk filmiyle yapıldı İtalya'da 'Tulipani di Seta Nera' film festivalinin açılışı Türk filmiyle yapıldı

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İtalya'daki kısa film festivalinde 'Kuş Olsam' filmine ödül - Son Dakika


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