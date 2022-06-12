İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı

12.06.2022 01:52

İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu'da bir İtalyan prensesi "Cristina Trivulzio Belgiojoso" kitabının tanıtımı ile sergisinin açılışı yapıldı.

İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu'da bir İtalyan prensesi "Cristina Trivulzio Belgiojoso" kitabının tanıtımı ile sergisinin açılışı yapıldı.

1850 yılında İstanbul'a gelerek Osmanlı Devleti'ne sığınan ve Safranbolu'ya yerleşen Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı için tören düzenlendi. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlenen törene Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İtalya Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dott. Dario Sabbioni, Ankara Üniversitesi DTCF İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nevin Özkan Speelman, Casa İtalya Temsilcisi Emili Malara, Yazarlar Murat Babuçoğlu, Orhan Özdil, Dr. Sadık Emre Karakuş ve vatandaşlar katıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin son gününde gerçekleştirilen programın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "5 yıl Safranbolu'da yaşamış ve devlet arşivlerinde yapılan araştırmayla ortaya çıkmış ve Safranbolu'ya güzellikler getirecek İtalyan prenses. Safranbolu'nun çok kıymetli değerleri var. Kültür ve sanatla dolu bir kent. Bu prense buna artı bir değer katacak. İtalya ile bağımızı güçlendirecek" dedi.

Konuşmanın ardından İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergiyi gezen İtalya Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dott. Dario Sabbioni İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu aktararak, bu tarz kültürel etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren bir durum olduğunu söyledi.

İtalyan prensesinin kitabının önümüzdeki yıllarda belgeselinin yapılmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Sabbioni, "Elbette bu belgesel iki ülke ilişkilerine katkı yapacaktır. Bu belgeselin çıkması durumunda İtalya elçiliği ve kültür merkezi olarak da tanıtımına katkıda bulunmak isteriz" diye konuştu.

İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı
İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı
İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı
İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı

YORUMLAR
500
Safranbolu Devlet Hastanesinde darp iddiası Safranbolu Devlet Hastanesinde darp iddiası
Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 02:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement