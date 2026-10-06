İzmir Aliağa'da imam Gazali Ateş, 6 aylık maaşını TSKGV'ye bağışladı - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da imam Gazali Ateş, 6 aylık maaşını TSKGV'ye bağışladı

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İzmir Aliağa'da 28 senedir Fatih Camisi'nde imamlık yapan Gazali Ateş, 6 aylık maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı. Gelecek yıl emekli olmaya hazırlanan Ateş, emeklilik sonrası 6 maaş tutarında daha bağış yapacağını söyledi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde görev yapan 46 yıllık din görevlisi Gazali Ateş, 6 aylık maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

Kayseri'de üniversite eğitimini tamamlayan ve 1980'de din görevlisi olarak vazifeye başlayan Ateş, meslek hayatı boyunca çeşitli yerlerde görev aldı. Ateş, 28 senedir Aliağa'daki Fatih Camisi'nde imamlık yapıyor.

Gelecek yıl emekli olmaya hazırlanan Ateş, anlamlı bir bağışta bulundu.

Gazali Ateş, AA muhabirine, eğitimini devletin sağladığı imkanlarla yatılı olarak tamamladığını ve meslek yaşamı boyunca devletine minnet duyduğunu söyledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle böyle bir karar aldığını dile getiren Ateş, "Kayseri'de 4 yıl yatılı okudum, devletim okuttu. Devlet bizi besledi, büyüttü. Ben de devletime bir yılımı feda ettim." diye konuştu.

Ateş, 6 aylık maaşını bağışladığını, emekli olduktan sonra da 6 maaş tutarında bir bağışta daha bulunacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Almanlar, 1940'lı yıllarda 8 saat kendileri çalıştıktan sonra her gün 2 saat de devletlerine mesai yaparak çalışmışlar, Almanya'yı Almanya yapmışlar. Biz de niye devletimize bir yılımızı bağışlamayalım? Şimdi bakıyorum, her yerde 'Devlet yapsın.' deniyor. Ama hiçbirimiz 'Ben devlet için ne yaptım, devletime kaça mal oldum, okulundan, üniversitesinden, yollarından, hastanesinden ne kadar yararlandım?' diye düşünmüyor. Bunu düşünelim, bir fedakarlık örneği olsun diye böyle bir adım attım. Rabb'im kabul eylesin."

Maaşını bağışlamasının ardından ailesinin geçimiyle ilgili herhangi bir endişe taşımadığını, rızkı verenin Allah olduğunu belirten Ateş, "Biz din görevlileri hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık. Ezan sesini bu memleketin dağına, taşına, kundaktaki bebeklerine varıncaya kadar duyurduk, duyurmaya da devam edeceğiz. Ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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