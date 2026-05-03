İzmir\'de 3. Boğa Güreşleri Festivali heyecanı yaşandı

03.05.2026 18:54  Güncelleme: 19:11
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde Kemalpaşa Artvinliler Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Boğa Güreşleri Festivali, yoğun yağmura rağmen yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kemalpaşa ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde organize edilen etkinlikte, Artvin başta olmak üzere 5 farklı ilden getirilen 33 boğa arenada mücadele etti. Yöresel lezzetlerin de yer aldığı festivalde katılımcılar, kıyasıya geçen güreşleri ilgiyle takip etti. Festivalin geleneksel hale gelmesinin önemine değinen Kemalpaşa Artvinliler Derneği Başkanı Ali Özgüç, "Bu kültürel mirası Kemalpaşa'mızda üçüncü kez yapıyoruz. Binlerce kişi boğa güreşlerini izledi. Seneye daha kapsamlı yapacağız. İzmir şahane bir festival kazanmış oldu" dedi.

Etkinlikte konuşma yapan Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'e Dernek Başkanı Özgüç tarafından plaket takdim edildi. Festivale ilçe protokolünün yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

