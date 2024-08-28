İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Balçova'daki bir alışveriş merkezinde Binbaşı Gökhan Aşkın şefliğindeki konserde bando, marş ve kahramanlık türküleri seslendirdi.
Alışveriş merkezindekiler de zaman zaman bandoya eşlik etti.
Bandonun performansını alkışlarla destekleyen izleyiciler, konseri cep telefonlarıyla kaydetti.
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu Zafer Bayramı konseri verdi - Son Dakika
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