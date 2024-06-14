İzmir'de Karaciğer Nakliyle 1 Yaşındaki Bebek Sağlığına Kavuştu

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İzmir'de karaciğer rahatsızlığı bulunan 1 yaşındaki bebeğe, 19 yaşındaki teyzesinden alınan doku nakledildi.

İkiz bebekleri olacağını öğrenen Nazlıcan (30) ve Uğur Admış'ın (31) sevinci, gebeliğin 28. haftasında yapılan rutin muayenede hüzne dönüştü. Çift, ikizlerden erkek bebeğin safra yollarında sorun olduğunu öğrendi.

Nazlıcan Admış, 5 Haziran 2023'te oğlu Eren Aslan ile kızı Güneş Ela'yı kucağına aldı. Ancak Eren Aslan bebek, safra yollarının oluşmaması sonucu karaciğerin işlevini yerine getirememesi nedeniyle hemen kuvöze konuldu.

Aradan geçen yaklaşık 1 yılda Eren Aslan'ın sağlık durumu kötüleşince Admış çifti, nakil için Acıbadem Kent Hastanesine başvurdu. Eşi kan grubu uymadığı, kendisi de lohusa olduğu için verici olamayan Nazlıcan Admış'ın çaresizliğine, kardeşi Hayat Elbi ilaç oldu.

Verici olarak Elbi'nin uygun bulunması üzerine, teyze-yeğen 21 Mayıs'ta nakil operasyonuna alındı.

Hastanenin Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç liderliğindeki ekibin gerçekleştirdiği nakille bebek sağlığına kavuştu.

Nazlıcan Admış, gazetecilere yaptığı açıklamada, kız kardeşinin adı gibi oğluna "hayat" verdiğini ve kötü günleri geride bıraktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Doktorlar "bir hafta içerisinde ameliyat olmazsa çocuğu kaybedebileceklerini" söylediğinde kendisini çok kötü hissettiğini ancak kardeşinin bebeğine hayat olduğunu aktaran Adamış, "Hayat'ın dünyaya gelmesinde benim anneme babama çok baskım olmuştu. Annem kardeşimi doğurduktan sonra hastalanmıştı, babaannem yanımızdaydı, Hayat'a ben bakmıştım. Şimdi diyorum ki aslında annem benim için aslında bir mucize doğurmuş." ifadelerini kullandı.

Erken doğunca adını Hayat koşmuşlar

Teyze Hayat Elbi ise Eren Aslan'ı bekleyen sağlık sorunlarını daha ablasının karnındayken öğrendiklerini ve verici olmaya o zamandan karar verdiğini söyledi.

Kendisinin de erken doğması nedeniyle adını Hayat koyduklarını anlatan Elbi, "Eren Aslan sapsarıydı ameliyat öncesi. Nakil sonrası onun beyazladığını görünce o kadar mutlu oldum ki bu hissin hiçbir tarifi yok. Ben de çok iyiyim. İkizlerin doğum günleri vardı. Ben Eren'e akülü araba almak istiyordum, birlikte sahilde gezelim diye. Oysa doğum gününde ona yeni bir hayat vermek nasip oldu." dedi.

"Sağlık durumları iyi"

Prof. Dr. Murat Kılıç da taburcu edilmeleri sonrası kontrole gelen bebek ve teyzenin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.

Bebekte doğuştan safra yollarının bulunmamasına bağlı sirozun geliştiğini, bunun tek tedavisinin de karaciğer nakli olduğunu belirten Kılıç, "11 aya kadar çocuk zorlanarak gelmişti, nakil olmazsa devam edemeyecek durumdaydı. Teyzesi de verici olunca nakli yaptık. Vücut organı tuttu." diye konuştu.