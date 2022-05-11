İzmir'de "Kıbrıs Günleri" etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13 Mayıs'ta "Kıbrıs Günleri" etkinliği düzenlenecek.

KKTC İzmir Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı'nı temsilen 5 belediyeden 48 üreticinin katılımıyla Cuma günü "Kıbrıs Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.

Yerel üretimin ve kültürel mirasın sergileneceği bir günlük etkinlik Cuma günü saat 11.00'de Kültürpark'ta yer alacak.

Etkinliğe Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Koordinatörü Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da katılacak.

Etkinlikte hellim, zivaniya, garavolli, köfte, pekmez, çitlembikli bitta, bigla gibi Kuzey Kıbrıs'a özgü birçok lezzet ziyaretçilere ikram edilecek.