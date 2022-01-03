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İzmir'deki panelde Sezai Karakoç'un fikir dünyası anlatıldı - Son Dakika

İzmir'deki panelde Sezai Karakoç'un fikir dünyası anlatıldı

03.01.2022 13:44
İzmir'deki panelde Sezai Karakoç'un fikir dünyası anlatıldı

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İslam'a Adanmış Hayatlar" başlıklı panelde yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç anıldı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İslam'a Adanmış Hayatlar" başlıklı panelde yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç anıldı.

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İMH İzmir İl Başkanı Uğur Bayrak, Karakoç'un yaşamı, şiirleri ve fikri dünyasıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Programın "İslam'a Adanmış Hayatlar" başlığı altında bundan sonra devam edeceğini bu anlamda önemli şahsiyetleri konu edileceğini aktaran Bayrak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Moderatörlüğünü Ahmet Gülcan'ın yaptığı panelde; Prof. Dr. Mustafa Özel, şair-yazar Hüseyin Akın ve yazar Saadettin Acar, yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç'un yaşamı ve fikir dünyasına ilişkin düşüncelerini paylaştı.

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Sezai Karakoç, Ertuğrul Gazi, İslam, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'deki panelde Sezai Karakoç'un fikir dünyası anlatıldı - Son Dakika
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