İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 65 yaş üstü 26 kişiye 'Bilge Yaşam' eğitimi verildi - Son Dakika
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İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 65 yaş üstü 26 kişiye 'Bilge Yaşam' eğitimi verildi

İzmir Ekonomi Üniversitesi\'nde 65 yaş üstü 26 kişiye \'Bilge Yaşam\' eğitimi verildi
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İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin 'Bilge Yaşam' projesiyle 65 yaş üstü 26 kişi, 5 gün boyunca sandalye yogasından dijital güvenliğe çeşitli konularda eğitim aldı. Katılımcılar sertifikalarını törenle alırken, proje kapsamında bugüne dek 300'ü aşkın kişiye ulaşıldığı açıklandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesince (İEÜ), "Bilge Yaşam" projesi kapsamında, 65 yaş üstü bireylerin sosyal hayata daha aktif katılmalarını ve yaşam boyu öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 5 gün boyunca 26 katılımcı sandalye yogası ve meditasyon, sanat ve nefes terapisi, sosyal medya kullanımı, ilk yardım ve dijital güvenlik gibi konularda eğitim aldı.

Kampüsün imkanlarından yararlanan, dersliklerde yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşayan koca çınarlar, sertifikalarını aldıktan sonra başarılarını pasta keserek kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk, proje kapsamında 300'ü aşkın kişiye eğitim verildiğini belirtti.

Eğitimlere katılanların çok özel geri bildirimlerde bulunduğunu ifade eden Ertürk, şunları kaydetti:

"Katılımcılarımızdan biri, 'Buraya gelirken 73 yaşındaydım, çıkarken kendimi yeniden 20 yaşında bir üniversite öğrencisi gibi hissettim' dedi. Evden çıkmanın, yeni insanlarla tanışmanın, televizyon karşısında vakit geçirmek yerine sohbet etmenin çok iyi geldiğini, yeni arkadaşlıklar kurduklarını ifade ettiler. Hedefimiz, çok daha fazla kişiyi bu yapının içine dahil etmek. Çünkü biz yaş almanın, öğrenmenin, gelişmenin, sosyalleşmenin ya da hayata yeni şeyler katmanın önünde bir engel olmadığına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 65 yaş üstü 26 kişiye 'Bilge Yaşam' eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 65 yaş üstü 26 kişiye 'Bilge Yaşam' eğitimi verildi - Son Dakika
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