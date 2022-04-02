İzmir'in üç boyutlu tanıtımına Efes ve Bergama da dahil edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'in üç boyutlu tanıtımına Efes ve Bergama da dahil edilecek

02.04.2022 16:06
İzmir'in üç boyutlu tanıtımına Efes ve Bergama da dahil edilecek

Tarihi ve turistik merkezleri üç boyutlu gözlükle deneyimleme imkanı sunan "İzmir Zaman Makinesi" projesine Efes, Bergama ve Birgi'nin de dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Tarihi ve turistik merkezleri üç boyutlu gözlükle deneyimleme imkanı sunan "İzmir Zaman Makinesi" projesine Efes, Bergama ve Birgi'nin de dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından 2020 yılında www.izmirtimemachine.com adresinde hayata geçirilen İzmir Zaman Makinesi, kentteki ören yerleri ve tarihi mekanları geçmişteki halleriyle 3 boyutlu canlandırıyor.

Yeşilova Höyüğü, Eski Smyrna Höyüğü, Smyrna Antik Kenti, Kordon ve Kemeraltı'ndaki tarihi yapıların dijital ortamda hayat bulduğu çalışmaya Efes ve Bergama'daki antik yerleşimlerle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Birgi Mahallesi'ndeki yapılar da eklenecek.

Akademisyenler ve araştırmacılarla, üç boyutlu modelleme ve oyun geliştirme uzmanlarının birlikte çalıştığı projenin ikinci aşamasının 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, AA muhabirine, çalışmayla kentin tarihi ve kültürel mirasının aslına uygun olarak canlandırıldığını söyledi.

Siteyi ziyaret edenlerin, bugüne ancak kalıntıları ulaşan yapıların görkemine tanık olabildiğini anlatan Yavuz, dijital ortama taşınan bu modellerin oyun yazılımları, eğitim ve kültür-sanat projelerinde de kullanılması için çalışma yaptıklarını aktardı.

YORUMLAR
500
Tecavüz İddiası Sonrası Flaş İtiraf! Tecavüz İddiası Sonrası Flaş İtiraf! İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Bergama, Birgi, İzmir, Efes, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'in üç boyutlu tanıtımına Efes ve Bergama da dahil edilecek - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 16:15:20. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'in üç boyutlu tanıtımına Efes ve Bergama da dahil edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement