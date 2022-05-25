İZMİRGAZ resim yarışması sonuçlandı

İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İZMİRGAZ) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 9'ncusu düzenlenen resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

İZMİRGAZ'dan yapılan açıklamaya göre, "Çevre ve Sokak Hayvanları" temasıyla düzenlenen yarışmada birinciliği Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu öğrencisi Ela Çelik elde etti.

Yarışmada ikinci Özel Karşıyaka Takev Ortaokulu öğrencisi İlayda Uslu, üçüncü Güzelbahçe Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Duru Ardil oldu.

Yarışmanın ödül töreni, şirketin genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Yarışmada ilk 3 esere altın, mansiyon derecelerine 500'er liralık hediye çeki verildi. Eserleri sergilenmeye değer görülen diğer öğrenciler de ödüllendirildi.

İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, yaptığı değerlendirmede salgın süreci nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yarışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Yarışmaya yoğun bir katılım olduğunu belirten Yetik, şunları söyledi:

"Her yıl seçtiğimiz farklı bir çevresel konu ile geleceğimizin temel taşları çocuklarımızın çevre duyarlılığının artırılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin başarılarını ödüllendirerek yeteneklerinin gelişimine destek oluyoruz. Gelen resimler görsellik ve konu değerlendirmesi açısından beklentilerimizin üzerindeydi. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini içtenlikle kutluyorum."