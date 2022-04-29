Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

29.04.2022 10:00
Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Azerbaycanlı sanatçı Jamal Aliyev, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.

Azerbaycanlı sanatçı Jamal Aliyev, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Jamal Aliyev, 31 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Jamal Aliyev, şef İbrahim Yazıcı yönetiminde vereceği konserde Dvorak'ın Çello Konçertosu'nu seslendirecek. Aliyev'e konserde festival orkestrası eşlik edecek.

Mersin'de, 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

YORUMLAR
500
Turan Ethno Folk Band, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak Turan Ethno Folk Band, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Uluslararası Müzik Festivali, Mersin, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı
09:59 Cenaze başında yumruk yumruğa kavga
09:56 Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak
09:54 Sedat Peker'e yakın isimlerden "tik tak" paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?
09:35 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat elindeki delillerle ne yaptı?
09:34 Fenerbahçe'nin önemli futbolcuları Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af çıkmadı
09:34 Twitter'ı satın alan Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı!
09:20 Camdaki Kız'da dün akşam neler yaşandı? Hayri'den Nalan'a gelen notu bulan Feride ne tepki verdi?
09:04 Survivor'da eğlenceli anlar: Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı belli oldu, arsa kazandı
09:00 DP lideri Uysal: AK Parti, Anadolu'nun Moğol istilasından sonra gördüğü en büyük yağma hareketidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 10:08:37. #1.11#
SON DAKİKA: Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement