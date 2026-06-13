Jandarmanın 187. Yıldönümü Dicle\'de Kutlandı

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Alkan Sayılır ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Türk Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kaymakam Atış; jandarmanın devletin bekası, ülkenin huzuru, vatandaşın can ve mal güvenliği için canı pahasına çalıştıklarını ifade etti.

Jandarmanın kuruluşundan beri devlet ve millet için önemli görev üstlendiğini belirten Atış, özverili çalışmalarından dolayı jandarma personeline başarılar diledi. - DİYARBAKIR