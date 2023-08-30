K-9 filmi oyuncuları kim? K-9 filmi konusu, oyuncuları ve K-9 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan K-9 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. K-9 filmini izleyecek olanların merak ettiği K-9 konusu nedir, K-9 oyuncuları kimler ve K-9 özeti gibi konuları inceliyoruz.

K-9 FİLMİ KONUSU NEDİR?

K-9, arkadaşının cenazesine katılmak üzere Pasifik Sahili boyunca yola çıkan ordu muhafızı Briggs'in hikayesini anlatıyor. Briggs'in yanına sadık köpeği Lulu'yu alarak geçirdiği seyahat, etkileyici bir serüvene dönüşüyor.

Oyuncular: Channing Tatum, Luke Forbes, Ethan Suplee