Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı - Son Dakika
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Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı

04.06.2022 12:50

Rize'de hava sıcaklığının artması ile yaylalarda açan çiçekler, güzel görüntüler oluştu.

Rize'de hava sıcaklığının artması ile yaylalarda açan çiçekler, güzel görüntüler oluştu.

Çamlıhemşin ilçe sınırlarında bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın yüksek kesimlerindeki kar erimeye devam ederken, biraz daha alt bölgelerde ise rengarenk çiçekler bitki örtüsünü kapladı.

Kaçkar Dağları'nın 2 bin metre ve üstündeki yaylalarda havanın ısınmasıyla meralar yeşillendi. Bir çok endemik bitki türünü içinde barındıran Kaçkar Dağları'nda özellikle Çat köyündeki çiçekler seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Bölge sakinleri büyükbaş hayvanlarını beslerken, birçok ziyaretçi ise bölgeye fotoğraf çekmek için geliyor.

Kaçkar Dağları'ndaki 2 bin 500 bitkiden 160'ı bölge, 300'ü ise Türkiye açısından endemik tür olarak değerlendiriliyor. Orman gülünün 3 bin metre rakımda görüldüğü tek yer olan Kaçkar Dağları'nda ormanların yerini 2 bin 400 metreden sonra bitki türleri alıyor.

Çat köyünde işletmecilik yapan Muco Türkyılmaz, bölge halkının alanları koruduğunu ve Çat Vadisi'nin önemli bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Türkyılmaz, bölgeye gelen misafirlerden duyarlı olmalarını ve çevreyi kirletmemelerini istedi.

Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı
Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı
Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı
Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı
Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı - Son Dakika

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