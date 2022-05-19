Kadıköy'de '19 Mayıs Gençlik Şöleni' bisiklet turu ile renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Kadıköy'de '19 Mayıs Gençlik Şöleni' bisiklet turu ile renkli görüntüler oluşturdu

19.05.2022 20:33

Kadıköy'de '19 Mayıs Gençlik Şöleni' bisiklet turu ile renkli görüntüler oluşturdu Kadıköy'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Kadıköy'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kadıköy'de '19 Mayıs Gençlik Şöleni' bisiklet turu ile renkli görüntüler oluşturdu

Kadıköy'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Kadıköy'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Gün boyu farklı ve renkli aktivitelerin düzenlendiği etkinliklerde her yaştan vatandaşın katıldığı bisiklet turu ise renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kadıköy Rıhtım Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Başkan Yardımcıları, belediyenin birim müdürleri katıldı. Ardından kutlama programları başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. Kutlamaların ana buluşma noktası Kalamış Atatürk Parkı gün boyunca farklı ve renkli aktivitelere ev sahipliği yaptı. Kutlamalara, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve her yaştan birçok vatandaş katıldı. Varillaz performans grubunun hazırladığı müzik gösterimi büyük beğeni topladı. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurdan oluşan bisiklet turunda her yaştan vatandaş Cumhuriyet için pedal çevirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu bisiklet turunda 19 Mayıs coşkusu caddelere ve sokaklara taşındı. Balon futbolu, trambolin, langırt, boks makinesi, tırmanma dağı, angry birds, zumba ve bando gibi düzenlenen etkinliklerle gençlik coşkusu doyasıya yaşandı.

"Atatürk'ü Anma ile Gençlik Spor Bayramı'nı beraber kutluyoruz"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ü Anma ile Gençlik Spor Bayramı'nı beraber kutluyoruz. Kadıköy'de ve İstanbul'da bisikleti teşvik etmek amacıyla da bir cadde turu yapacağız. Burada Kadıköylülerle beraber olmak da ayrıca güzel bir mutluluk. Bunu geçen yıl pandemi nedeniyle yapamamıştık. Ondan önceki yıl yapmıştık. Bu yıl tekrar yapıyoruz. Umarım ki bundan sonra sürekli devam eder." dedi.

Kadıköy'de '19 Mayıs Gençlik Şöleni' bisiklet turu ile renkli görüntüler oluşturdu
Kadıköy'de '19 Mayıs Gençlik Şöleni' bisiklet turu ile renkli görüntüler oluşturdu
Kadıköy'de '19 Mayıs Gençlik Şöleni' bisiklet turu ile renkli görüntüler oluşturdu
Kadıköy'de '19 Mayıs Gençlik Şöleni' bisiklet turu ile renkli görüntüler oluşturdu

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Zonguldak'ta bisiklet turu düzenlendi Zonguldak'ta bisiklet turu düzenlendi 19 Mayıs Kadıköy'de Coşkuyla Kutlanacak 19 Mayıs Kadıköy'de Coşkuyla Kutlanacak
Kaynak: İHA

Bisiklet, Kadıköy, gençlik, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadıköy'de '19 Mayıs Gençlik Şöleni' bisiklet turu ile renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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