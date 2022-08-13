Kadıköy'de 4 kuşaklık vintage saat ve gözlük mazisi - Son Dakika
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Kadıköy'de 4 kuşaklık vintage saat ve gözlük mazisi

13.08.2022 10:03

Kadıköy'de 4 kuşaklık vintage saat ve gözlük mazisi Kadıköy'de 4 kuşaktır mesleği sürdüren vintage saat ve gözlük tamircisi 86 yıllık yolculuğuna devam ediyor.

Kadıköy'de 4 kuşaklık vintage saat ve gözlük mazisi

İSTANBUL - Kadıköy'de 4 kuşaktır mesleği sürdüren vintage saat ve gözlük tamircisi 86 yıllık yolculuğuna devam ediyor. Dükkanda sergilenen yarım asırlık gözlük ve saatler büyük beğeni topluyor. Uzun yıllar kullanıldıktan sonra zarar gören gözlük ve saatler burada tekrardan hayat buluyor.

Kadıköy'ün 4 kuşaklık vintage gözlük ve saat tamircisi 86 yıldır Kadıköy'de hizmet vermeye devam ediyor. Şu anda dükkanı işleten Gültekin Zencirci çocukluktan yetiştiği saat ve gözlük tamirciliğinde 49 yıldır sürdürerek asırlık saatleri ve gözlükleri yeniden çalışır duruma getiriyor. 4. kuşak olarak oğluna mesleği öğreten Zencirci dedesinden başlattığı ve babasından devraldığı zanaatını oğluyla beraber devam ettirerek yaşatmak için elinden geleni yapıyor. Gültekin Zencirci yıllar içerisinde topladığı ve tekrardan el emeği ile çalışır duruma getirdiği vintage saat ve gözlükleri dükkanında sergiliyor. Günümüz teknolojisiyle mücadele eden vintage saat ve gözlükler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

"Babamdan devraldım daha sonra oğlumu yetiştirdim"

Yarım asırdır saat ve gözlük tamiri yapan Gültekin Zencirci, "Dedem Kafkasya'dan Kadıköy'e gelmiş. Kadıköy'de 3 katlı bir binada saat ve gözlük tamiri yapmaya başlamış, daha sonra babam ve amcam yanında devam etmiş. Bende amcam ve babamla birlikte çalıştım. Babam çok iyi bir ustaydı, elindeki saatleri merak eder almaya çalışırdım. Babam 'hızlı olma, sakin ol' derdi. Babam bende o cevheri gördü ve burayı benim işleteceğimi söyledi. İşe karşı beni motive etti, ben de devam ettim. Babamdan ben devraldım ben de daha sonra oğlumu yetiştirdim. Oğlum hukuk bölümünü bitirdi, şu an o da yanımda devam ediyor. Eşim ve çocuklarımın hepsi burada" dedi.

"Zor iş diyerek kaçıyorlar, sevmiyorlar"

Babasından devraldığı zanaatı oğluna öğreten Gültekin Zencirci, "Ben 4. kuşak olarak oğluma bırakıyorum şu an. Dedem başladı, amcam ve babamdan sonra ben şimdide oğlum devam ediyor. Bu işi yapan Anadolu Yakasında 3-4 kişi ya var ya yok. O var olanlar yeni birilerini yetiştirmediler, tek kendileri kaldılar. Benim kuşağımda kalacak tek oğlum Eren var. Arıyorum böyle bir kaç tane çocuk vintage üzeri marka ve kaliteli ürünleri değerlendirsin diye fakat bulamıyorum, eleman yok zor iş diyerek kaçıyorlar, sevmiyorlar. Merak edenler çok güzel nasıl zamanında burayı bilmedik diyorlar, öğrendikleri zaman da mutlu oluyorlar" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kadıköy, Oğlum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadıköy'de 4 kuşaklık vintage saat ve gözlük mazisi - Son Dakika

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