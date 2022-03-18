'Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

'Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' gerçekleştirildi

18.03.2022 14:18

'Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' gerçekleştirildi Başkan Şerdil Dara Odabaşı: "Ekolojik, sosyal, kültürel sürdürülebilirliği ciddiye alıyoruz" Kadıköy'de, yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadele ve uluslararası girişim konularının ele alındığı 'Kadıköy...

'Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' gerçekleştirildi

Başkan Şerdil Dara Odabaşı: "Ekolojik, sosyal, kültürel sürdürülebilirliği ciddiye alıyoruz"

İSTANBUL - Kadıköy'de, yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadele ve uluslararası girişim konularının ele alındığı 'Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaşanan ekonomik, politik, ekolojik ve sosyal krizlerin beraberinde getirdiği tüm sorunlar kaçınılmaz olarak yerelde bizi de etkiliyor ve bu anlamıyla biz yerel yöneticilere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle biz, Kadıköy Belediyesi olarak ekolojik, sosyal, kültürel sürdürülebilirliği ciddiye alıyor ve politikalarımızı bu kavramlar ışığında belirliyoruz" dedi.

Kadıköy Belediyesi ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği tarafından organize edilen 'Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' düzenlendi. Zirve kapsamında yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadele ve uluslararası girişim konuları ele alındı. Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği temsilcileri katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası başlayan program, yurt dışından gerçekleştirilen canlı bağlantılar ve konuşmacıların zirveye ilişkin konuşmalarıyla devam etti.

"Ekolojik, sosyal, kültürel sürdürülebilirliği ciddiye alıyoruz"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kentsel nüfusun her geçen gün daha da artması ile ihtiyaçların ölçeği büyürken, dinamik kent hayatının oluşturduğu yeni ihtiyaçlar oluşuyor. Geçtiğimiz iki yılı Covid-19 pandemisi nedeniyle hayatın doğal akışının tümden değiştiği bir dönem oldu. Bilim insanları bundan sonraki dönemin "Post pandemi" dönemi olarak anılacağını düşünüyor. Biz sosyal demokratlar olarak tüm bu tartışmaları yakından takip ediyor; pandemi, iklim krizi, dirençlilik, kalkınma ve diğer tüm gelişmeleri kentlerin sürdürülebilirlik ilkeleri etrafında değerlendiriyoruz. Küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaşanan ekonomik, politik, ekolojik ve sosyal krizlerin beraberinde getirdiği tüm sorunlar kaçınılmaz olarak yerelde bizi de etkiliyor ve bu anlamıyla biz yerel yöneticilere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle biz, Kadıköy Belediyesi olarak ekolojik, sosyal, kültürel sürdürülebilirliği ciddiye alıyor ve politikalarımızı bu kavramlar ışığında belirliyoruz. Kentlerin krizleri tek tek ele alma lüksü yok. Özellikle iklim krizi, geri dönüşü olmayacak bir noktaya gelmeden önlemleri acil olarak hayata geçirmeliyiz. Krizlerle gerçekten mücadele edeceksek, öncelikle yerel yönetimlerin önündeki yapısal engelleri aşmamız şart. Bu nedenle bugün burada Kadıköy Belediyesi olarak siz farklı paydaşları buluşturmaktan ve sürdürülebilir kentler zirvesine ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' gerçekleştirildi
'Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' gerçekleştirildi
'Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
'Yunus-Mana' ve 'Alaz ile Cemre', dünya prömiyerini yaptı 'Yunus-Mana' ve 'Alaz ile Cemre', dünya prömiyerini yaptı Yıldırım: 'Mersin, uzun vadeli bir yatırım destinasyonudur' Yıldırım: 'Mersin, uzun vadeli bir yatırım destinasyonudur'

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi, Yatırım, Kadıköy, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Ukraynalı kadınlar bu bebekleri başka aileler için doğurdu! Şimdi ne taşıyıcı anneleri yanında ne de öz anneleri!
14:03 Bayraktar'dan duygulandıran Çanakkale Zaferi paylaşımı! SİHA tarafından çekilen fotoğrafa beğeni yağdı
14:00 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Cemal isyan ediyor
13:55 Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı
13:46 Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitlerine" şirini okurken gözleri yaşardı
13:43 Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi
13:43 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek mi?
13:34 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika Sam Amca'ya boyun eğmedi!
13:32 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor
13:24 Eniştesinden satın aldığı evin başkalarına satıldığını öğrenince dünyası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 14:31:34. #1.11#
SON DAKİKA: 'Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement