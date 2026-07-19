Kadın Kooperatifinden Geleneksel Zanaat - Son Dakika
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Kadın Kooperatifinden Geleneksel Zanaat

Kadın Kooperatifinden Geleneksel Zanaat
19.07.2026 10:24
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Eskişehir'de kadınların kooperatifi, geleneksel zanaatları modern tasarımlarla yaşatıyor.

Eskişehir'de Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, ürettikleri el emeği ürünlerle hem geleneksel zanaatları yaşatıyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren Odunpazarı Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi bünyesindeki kadın üreticiler, fabrikasyon üretim anlayışına karşı geleneksel zanaatları modern tasarımlarla bir araya getiriyor. Tamamı el emeği ürünlerden oluşan kooperatif çatısı altında kadınlar kültürel mirası yaşatırken, aynı zamanda ev ekonomilerine de destek oluyor.

Kooperatif bünyesinde bir araya gelen kadınlar; seramiklerden takılara, çanta tasarımlarından tokalara, örgülerden geleneksel motifli havlulara kadar geniş bir yelpazede el emeği üretim gerçekleştiriyor. Seri üretime karşı özgün eserlerin ortaya çıktığı kooperatif bünyesindeki seramik atölyelerinde çamura şekil verilirken, örgü tezgahlarında da iplikler kullanılarak üretim faaliyetleri hummalı bir şekilde sürdürülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eskişehir, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadın Kooperatifinden Geleneksel Zanaat - Son Dakika

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