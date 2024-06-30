Kültür Sanat

Kadınlar eskimiş ürünleri sanat eserine dönüştürüyor

RİZE - Rize'de kadınlar eskimiş ürünleri toplayarak geri dönüştürdükleri ürünleri birer sanat eserine dönüştürdü.

Rize'de kadınların oluşturduğu atölyede eskiyen ürünler geri dönüştürülmek üzere toplandı. Ev hanımları topladıkları eski ve çürümeye yüz tutan ürünleri geri dönüştürmek amacıyla boya ve yenileyerek birer sanat eserine dönüştürdü. Ev hanımları tarafından eskimiş olan pencereler, masalar, sandalyeler, vazolar, şişeler ve gitarlar geri dönüştürüldü. Kadınlar tarafından el emeği ile geri dönüştürülerek sanat eseri hali alan ürünler açılan sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

"İnsanlarımızı evde boş oturmaya değil üretmeye ve sosyal anlamda gelişmeye davet ediyoruz"

Ev hanımlarının evlerinde bulunan atıl ürünleri geri dönüştürdüklerini ifade eden Emine Kuvvet, "Bu yıl 30 kursiyer ile yola çıktık. Kursum dekoratif tablo yapımı, minyatür el sanatı ve dekoratif ahşap süsleme bölümlerinden oluşmakta. Kursumuzda ahşap süsleme de özellikle geri dönüşümden beslendik. Öğrencilerim kendi evlerinde atıl olan, sıkıldıkları ürünleri genelde sınıfıma getirdiler. Onları geriye dönüştürdük. Aynı zamanda depolarında olan, eski evlerin pencerelerini alıp getirdiler. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Aynı zamanda bu ekonomiye de bir katkı sağlıyor. Biz sosyalite anlamında da güzel vakit geçiriyoruz. İnsanlarımızı evde boş oturmaya değil üretmeye ve sosyal anlamda gelişmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel şeyler çıkardığımıza inanıyoruz"

Bu tür kurslarının ev hanımları için birer terapi olduğunu ifade eden Burçin Durmuş, "Bu yıl ahşap dönüşüm kursuna başladım. Çok zevk alarak geldik. Evimizde eski, beğenmediğimiz eşyaları dönüştürdük. Çok güzel şeyler çıkardığımıza inanıyoruz. Biz ev hanımlarının böyle kurslarda terapi olduğunu düşünüyorum. Sergimize ulaştık" şeklinde konuştu.