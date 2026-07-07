Kadınlar Porselen Boyama Festivali'nde Buluştu - Son Dakika
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Kadınlar Porselen Boyama Festivali'nde Buluştu

Kadınlar Porselen Boyama Festivali\'nde Buluştu
07.07.2026 13:34
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Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde kadınlar porselen dekorlama etkinliğinde bir araya geldi.

Sakarya'da ilk kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncü gününde gerçekleştirilen porselen dekorlama etkinliğinde kadınlar bir araya geldi. El emeğini sanata dönüştüren vatandaşlar festivalin tadını çıkarttı.

Sakarya'da ilk kez düzenlenen 4-12 Temmuz tarihleri arasında akşamları konser ve gündüzleri çeşitli etkinlikler gerçekleşen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncü gününde porselen dekorlama atölyesinde kadınlar bir araya geldi. Vatandaşlar, her günün çeşitli faaliyetlere ayrıldığı festivalin tadını çıkarttı. Geleneksel sanatlara ilgi gösteren vatandaşlar için etkinlikler, Ofis Sanat Merkezi ile Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde devam ediyor.

"Sakarya'nın sanatçılarıyla buluşmak için çok güzel bir ortamı var"

Porselen dekorlama sanatçısı ve eğitmeni Arzu Kama, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Bu sene Kültür Yolu Festivali Sakarya'da ilk kez düzenleniyor. Ben de porselen boyamaya bir farkındalık oluşturmak adına bu kapsamda etkinlik düzenliyorum. Burada uygulama yapıyorlar. Etkinliğimizi 3 grup halinde düzenledik, sabah çocuk grubumuz vardı onlarla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Şu anda da yetişkin grubumuz var. Ofis Sanat Merkezi'nde ve Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde ayın 12'sine kadar çeşitli etkinlikler devam edecek. Sakarya'nın sanatçılarıyla buluşmak için çok güzel bir ortamı var. Önümüzde ki senelerde de artarak devam edeceğini düşünüyorum. Sakarya'mızda çok değerli sanatçılarımız var. Hem halkımızın onlarla ve bizle tanışması olması hem de sanata olan ilgilerinin artması açısından çok güzel bir fırsat. Buraya katılan arkadaşlarımız hem burada sosyalleşmiş oluyorlar hem de yeni hobiler edinme fırsatı yakalıyorlar" dedi.

"Yeni insanlar tanımak için katılıyorum"

Porselen dekorlama etkinliği katılımcısı Gülenay Karakoç ise "Antika işiyle ilgileniyorum ama bu tür faaliyetlerde bulunmayı da seviyorum. Daha çok yeni insanlar tanımak için katılıyorum, daha sonrasında görüştüğümüz insanlar da oluyor. Bir şeyler öğreniyoruz. Arzu hocamız boyama ve porselen hakkında bilgiler verdi bize. Bizim için güzel verimli bir etkinlik oldu" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kadınlar Porselen Boyama Festivali'nde Buluştu - Son Dakika

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