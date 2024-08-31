Kağıthane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kağıthane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Kağıthane\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Koliva Grubu sahne aldı. Hasbahçe mesire alanında gerçekleşen konserde yüzlerce vatandaş şarkılara eşlik etti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Koliva grubuna teşekkür ederek çiçek takdim etti. Öztekin, konuşmasında zaferin 102. yıl dönümünde milletin büyük bir şekilde ülkeyi savunarak zafer kazandığını vurguladı.

31.08.2024 09:59
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KAĞITHANE Belediyesi tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Koliva Grubu sahne aldı.

Kağıthane'de 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Hasbahçe mesire alanında düzenlenen Koliva Grubu'nun konserine yüzlerce vatandaş katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan vatandaşlar bir yandan da Koliva Grubu'nun şarkılarına eşlik etti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de Koliva grubuna teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.

"MİLLETİMİZ 102 YIL ÖNCE BÜYÜK BİR ŞEKİLDE ÜLKEMİZİ SAVUNARAK ZAFER KAZANDIRMIŞ OLDU"

Konserde konuşan Öztekin, "Sizleri seviyoruz. Rabbim beraberliğimizi daim etsin inşallah. Bu akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümündeyiz ve milletimiz 102 yıl önce büyük bir şekilde ülkemizi savunarak zafer kazandırmış oldu. İşte bunun yıl dönümündeyiz. Bu zaferde şehitlerimiz var. Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimiz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve bu mücadeleyi veren tüm şehitlerimize teşekkür ediyoruz. Bu akşam buradayız. Koliva'ya teşekkür ediyoruz. Yakında okullar açılıyor. Öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. İl dışında üniversite okuyan gençlerimize burs da veriyoruz. Bize muhakkak başvuruda bulunsunlar. Zafer Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kağıthane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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