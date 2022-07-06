Kağıthane'de Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı

06.07.2022 09:50
Kağıthane'de Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı. Hasbahçe'de gerçekleştirilen şölende sünnet olan bin 100 çocuk aileleriyle doyasıya eğlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilip 15 gün önce hastanelerde uzman hekimler tarafından sünnet olan çocuklar için düzenlenen şölende müzik dinletisi, Hacivat-Karagöz gösterisi gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Ayrıca Koliva grubu da şölende sahne alarak çocuklara ve ailelerine keyifli dakilalar yaşattı.

Çocukların sünnet kıyafetleri ve tüm hastane masrafları Kağıthane Belediyesi tarafından karşılandı. Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZA SAĞLIK SIHHATLİ GÜZEL BİR GELECEK DİLİYORUZ"

Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Mevlüt Öztekin, "Kağıthane'de mutluyuz, huzurluyuz. Bugün çocuklarımızın sünnet şöleninde birlikteyiz. AK Parti belediyeciliğin, sosyal belediyeciliğin anlayışı gereği ailelerimizle beraber sünnet şöleni yapıyoruz. Bin 100 çocuğumuzu sünnet ettirdik ve bu sünnet etkinliğimizle çocuklarımızla beraberiz. Eğleniyorlar, güzel vakit geçiriyorlar. Çocuklarımıza sağlık sıhhatli güzel bir gelecek diliyoruz. Şimdiden her birinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz" dedi.

"ÇOCUK SEVİNDİ, ONUN MUTLU GÜNÜ BUGÜN"

5 buçuk yaşındaki oğlu Ömer Halis'i sünnet ettiren Hüseyin Kaynar ise "Belediyenin böyle bir zamanda bu etkinlik yapması bizim çok hoşumuza gitti. Çocuk sevindi, bugün onun mutlu günü. Biz de belediyeye ve başkanımız Mevlüt Öztekin'e teşekkür ediyoruz. Şölenle yapılan sünnet etkinlikleri daha bir güzel oluyor. Çocuklar ve aileler kaynaşmış oluyor. İnsanları da birbirine kenetliyor" şeklinde konuştu.

5 yaşındaki yeğeni Efe Uzun'u sünnet ettiren Tarık Uzun da böyle bir etkinliğin Kağıthane için mutluluk verici olduğunu belirterek, "Çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin, hayırlısı olur inşallah. Bütün insanlar ve aileler bir yerde güzel bir etkinlik oluyor" ifadelerini kullandı.

Çocukları sünnet olmamasına rağmen etkinliğe onları eğlendirmek için geldiklerini söyleyen Mehtap İnatçı ise "Etkinlik güzel geçiyor, Çocuklar için eğlenceli. Komşumuzun oğlu ve kayınımın oğlu sünnet oldu. Biz de onların yanına geldik. Yaz aylarında evden dışarı çıkmış oluyoruz. Bizim için de güzel oluyor" dedi.

Şükran Çelik ise oğlunu sünnet ettirdiğini ve çok memnun kaldığını dile getirerek herkese teşekkür etti.


YORUMLAR
500
Meclis tatile girdi, Vekil Toprak sahaya indi Meclis tatile girdi, Vekil Toprak sahaya indi Kağıthane'de toplu sünnet şöleni: Bin 100 çocuk sünnet ettirildi Kağıthane'de toplu sünnet şöleni: Bin 100 çocuk sünnet ettirildi
Kaynak: DHA

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, AK Parti, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kağıthane'de Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:50 Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor
09:42 İmamoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarına dair kısıtlamasına tepki: Çürümüşlük
09:40 Arnavutköy'de meydan muhaberesi! Düşman aileler arasında çıkan kavgada balta bile kullanıldı
09:32 Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti
09:31 ABD'de 7 kişiyi katleden, en az 30 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kadın kılığına girerek kaçtı
09:31 OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi
09:31 Polis ve mahallelinin köşe bucak aradığı şüpheli otların arasında saklanırken bulundu
09:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Güçlü duygulara alerjisi olan kadın, çok üzülürse ölümün kıyısına geliyor
09:23 TFF Başkanı Büyükekşi'den önemli açıklama: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz
09:16 Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 09:58:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement