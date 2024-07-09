Kağıthane'de Yaz Etkinlikleriyle Çocuklar Eğleniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kağıthane'de Yaz Etkinlikleriyle Çocuklar Eğleniyor

Kağıthane\'de Yaz Etkinlikleriyle Çocuklar Eğleniyor

Kağıthane Belediyesi, yaz tatilinde çocukların zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirmeleri için spor ve yaşam becerileri gibi etkinlikler düzenliyor. Yaz spor okulları, buz pisti, kağıt atölyesi ve yaşam beceri atölyeleri gibi farklı etkinliklerle çocuklar hem eğlenip hem de öğrenme fırsatı yakalıyor. Ayrıca Yeşil Vadi'de bisiklet ve yürüyüş yolu, spor ve dinlenme alanları, yeşil alanlar, parklar ve bahçeler de çocukları bekliyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, tüm çocuklara başarı ve eğlence dolu bir yaz diledi.

09.07.2024 14:59
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Kağıthane'de yaz tatilindeki çocukların zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla spor ve yaşam becerileri gibi alanları kapsayan bir takım etkinlikler düzenleniyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Tüm çocuklarımıza başarı ve eğlence dolu bir yaz diliyorum" dedi.

Kağıthane Belediyesi'nin yaz tatiline giren çocuklar için düzenlediği yaz etkinliklerinde çocuklar; yaz spor okulları, buz pisti, kağıt atölyesi ve yaşam beceri atölyeleri'nde hem eğlenip hem de öğrenme fırsatı yakalıyorlar. Yakın zamanda 3'üncü etap açılışı gerçekleştirilen Yeşil Vadi'de arkadaşlarıyla beraber bisiklet ve yürüyüş yolu, spor ve dinlenme alanları, yeşil alanlar, parklar vebahçeler de çocukları bekliyor. Kağıthane Belediyesi'ne ait millet kıraathanelerinde de çocuklar, yaz tatili boyunca birbirinden eğitici kitap ve romanları okuyabilecek.

"TÜM ÇOCUKLARIMIZA EĞLENCE DOLU BİR YAZ DİLİYORUM"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çocuklarımız karnelerini aldılar. Kağıthane Belediyesi olarak çocuklarımızın motivasyonlarını yüksek tutarak yeni döneme hazırlanmaları için birbirinden eğlenceli ve öğretici çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz. Tüm çocuklarımıza başarı ve eğlence dolu bir yaz diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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