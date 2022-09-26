Sanatçı Neşet Ertaş, Kahramankazan'da konserle anıldı

Kahramankazan Belediyesi, Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla anma konseri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocalar Düğün Salonu'ndaki konserde sanatçılar Gülşen Kutlu ile İsmail Altunsaray sahne aldı.

Neşet Ertaş türkülerinin seslendirildiği konser, büyük ilgi gördü.

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ın önemli bir sanatçı olduğunu kaydederek, şöyle dedi:

"O Türkmen ve ahilik geleneğinin en önemli ozanlardan biri. Türk geleneğini ve halk kültürünü yaşatan, bu uğurda ömrünü feda etmiş, bizlere sanatsal ve sosyal katkılarda bulunmuş değerli bir ozanımız. Bugün burada bu etkinlikle onu hem anmış oluyoruz hem de geleneksel değerlerimizi, halk kültürü ve halk ozanlık geleneğimizi yaşatmış olmayı diliyorum."