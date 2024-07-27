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Kahramankazan ovasında ayçiçeği tarlaları sarının her tonuyla güneşi kıskandırıyor

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sarının her tonu ile güneşi kıskandıran ayçiçeği tarlaları göz kamaştırıyor.

İlçenin hemen hemen her yerinde bulunan ayçiçeği tarlaları arasında yapılan yolculuklar ise daha keyifli hale geldi. Kahramankazan Ankara Yolu'nun sağında ve solunda bulunan ayçiçeği tarlaları yoldan geçen sürücüler için sarının her tonuyla göz kamaştıran görseller oluşturuyor.

Kahramankazan'da belediyenin de teşvikiyle bir kaç yıldır ayçiçeği ekimi yapılıyor. Yaklaşık 10 bin dönüm araziye ekilen ayçiçekleri ilçe ekonomisine büyük katkı sağlarken ayrıca görsel yönden de muhteşem bir güzellik ortaya koyuyor. Dron ile görüntülenen ayçiçeği tarlaları adeta kartpostalı andırırken görsel bir şölen sunmakta.