Kahramanmaraş’ta Geleneksel Ağustos Fuarı heyecanı başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş’ta Geleneksel Ağustos Fuarı heyecanı başladı

Kahramanmaraş’ta Geleneksel Ağustos Fuarı heyecanı başladı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ilk gününde on binlerce ziyaretçiyi Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) buluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ilk gününde on binlerce ziyaretçiyi Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) buluşturdu. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği fuarda, gençler konser ve etkinliklerle doyasıya eğlenirken, büyükler ise eski fuar günlerinin nostaljisini yaşadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu yıl da büyük bir heyecan ve coşkuyla düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. KAFUM alanı, ilk günden itibaren her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle dolup taşarken, fuar alanında gün boyu renkli görüntüler yaşandı. Uzun yılların ardından yeniden şehre kazandırılan ve kısa sürede Kahramanmaraş'ın en önemli sosyal ve kültürel organizasyonlarından biri haline gelen Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Gencinden yaşlısına, çocuğundan yetişkinine on binlerce vatandaş KAFUM'a gelerek fuarın coşkusuna ortak oldu. Fuar alanında kurulan stantlar, eğlence alanları, konserler ve çeşitli etkinliklerle dolu program, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Yıllar sonra yeniden fuar atmosferini yaşayan vatandaşlar geçmişe dair hatıralarını tazelerken, gençler ve çocuklar da yeni hatıralar biriktirmenin mutluluğunu yaşadı.

Fuarın ilk gününde özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgisi dikkat çekti. Gün boyunca düzenlenen etkinliklere katılan, oyun alanlarında eğlenen ve akşam gerçekleştirilen konser programıyla coşkuyu zirveye taşıyan gençler, fuarın yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Fuarın genç ziyaretçilerinden Elif Nur Gödeoğlu, fuarı her yıl heyecanla beklediğini belirterek, "Geçtiğimiz iki yılda da fuara gelmiştim, bu yıl da ilk günden geldim. Fuarı çok beğeniyorum. Ay boyunca sık sık geleceğim buraya" ifadelerini kullandı. Yusuf Talha Kirik ise, "Uzun zamandır beklediğimiz fuarımıza kavuştuk. Bugün ayrıca çok sevdiğim Eypio'yu canlı canlı dinleme fırsatı buldum. Çok keyifli bir gün geçti" diye konuştu. Sevin Nisa Gencer, "Arkadaşımla beraber Eypio konseri için geldik buraya. Çok güzel bir ortam var burada. Çok coşkulu bir hava var. Tüm konserlere geleceğim. 30 gün boyunca KAFUM'dayız" sözleriyle fuar heyecanını paylaştı. İbrahim Eren Şen de organizasyonun şehir için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Çok büyük bir heyecan ve özlemle beklediğimiz Ağustos Fuarımıza yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu ay boyunca arkadaşlarımızla birlikte burada olacağız" dedi.

Fuar alanını ziyaret eden vatandaşlardan Mustafa Kömeağaç ise yıllar sonra yeniden fuar atmosferini yaşamanın mutluluğunu dile getirdi. Kömeağaç, "En son küçüklüğümde gelmiştim bu fuara. Şimdi tekrar eskiye götürdü bu fuar beni. Çok mutluyum. Eskisinden çok daha güzel bir fuar alanı oluşturulmuş. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 31 Ağustos'a kadar konserlerden çocuk etkinliklerine, kültürel gösterilerden söyleşi ve seminerlere kadar birbirinden renkli programlarla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş’ta Geleneksel Ağustos Fuarı heyecanı başladı - Son Dakika

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