Kahramanmaraş'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplandı

09.06.2022 18:52
Kahramanmaraş'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplandı

Kahramanmaraş'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Maraş Araştırmalar Merkezi'nde yapılan toplantıda kentin tarihi, kültürel, folklorik, gastronomi ve turizm değerleri ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Destinasyon Grup Müdürü Mehmet Aydın Demir, ajansın 2019 yılından bu yana Türkiye'yi özellikle yurtdışında başarıyla tanıtmaya devam ettiğini söyledi.

Yapılan toplantının kentin turizmi için önemli olduğunu ifade eden Demir, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2019 yılından bu yana Türkiye'yi özellikle yurt dışında başarıyla tanıtmaya devam ediyor. Bunun paralelinde de Türkiye'deki 81 ilimizin ve destinasyonların özellikle dijital evrende görünür ve destinasyon değerinin artırılabilmesi amacıyla her ilde Tanıtım ve Geliştirme Programı çerçevesinde kurulmuş olan tanıtım ve geliştirme kurulları çok büyük öneme haizler. Bu kurullar olmadan biz Türkiye'mizin 81 ilinin destinasyonlarını layıkıyla tanıtımını gerçekleştiremeyiz." diye konuştu.

İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı da toplantı sonucu alınacak kararların Kahramanmaraş'a faydalı sonuçları olacağını dile getirdi.

Toplantıya TGA Destinasyon Müdürü Yasin Topçu, TGA Destinasyon Koordinatörü Hasan Tahsin Kaleli, DOĞAKA İl Koordinatörü Yusuf Köleli ile kurul üyeleri de katıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplandı - Son Dakika

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