Kahramanmaraş'ta Keçecilik Tehlikede

Kültür Sanat

Koyun ve kuzu yününden yapılan, soğuğa karşı güçlü koruma özelliğiyle yüzlerce yıldır Türk kültüründe yer alan keçe, Kahramanmaraş'taki son ustasının elinde tüketiciler için hazırlanıyor.

Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan, Anadolu'ya Orta Asya'dan göç eden Türk boyları ile taşınan "keçecilik", kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alıyor.

Önceki yıllarda 40'a yakın ustanın faaliyet sürdürdüğü Kahramanmaraş'ta, 54 yaşındaki Hayri Geceyatar, mesleğin son temsilcisi olarak tezgah başına geçiyor. Kapalı Çarşı'daki 46 metrekarelik iş yerinde kuzu yününü keçe yapmayı sürdüren Geceyatar, tek başına haftanın 6 günü çalışıyor.

14 yaşındayken dayısının yanına meslek öğrenmeye gönderilen 54 yaşındaki Hayri Geceyatar, AA muhabirine, mesleğini Kapalı Çarşı'da yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Mesleği sürdürecek kimsenin yetişmediğini anlatan Geceyatar, "Keçecilikte şu anda çırak gelmesi imkansız. Zaten yalnızca bizim sanatımız değil, tüm sanatlarda çırak bulmak zor. Özellikle de keçecilik gibi kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde durum daha da zor. İnsanlar bu işi meslek olarak bile görmüyor. Ben de en son nesilim zaten. Benden başka yapan da kalmadı. Bu işi biz de bıraktığımız zaman, meslek tamamen yok olup gidecek." diye konuştu.

Yıllardır el emeği ve alın teriyle evine ekmek götürdüğünü dile getiren Geceyatar, şöyle devam etti:

"Ben bu meslekte 2 çocuk büyütüp okuttum. Eskiden ilgi çok yoğundu, şu anda azaldı. Kimse artık keçeyi kullanmıyor, keçeyi bilen de yok. Çarşıdan geçenler 'Bunlar ne?' diye soruyor. Geçimimizi zor sağlıyoruz. Mesleğin yok olması acı verici. Gençlere tavsiyem, üretime dayalı mesleklere yönelsinler, meslek öğrenmeye çalışsınlar. Bir şey ürettiğinde ekmeğini kazanırsın."

Keçecilik kültürel miras

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayten Şenel, keçeciliğin tarihi el sanatlarından biri olduğunu vurguladı.

Keçecilik mesleğinin kent kültürel mirasının önemli bir parçası olduğu dile getiren Şenel, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki, günümüzde keçecilik mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu noktada, ilimizdeki Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sağladığı destek büyük bir önem taşıyor. Bizde kayıtlı 4 usta var ama Kahramanmaraş'ta bu mesleği yaşatan, aktif tek bir ustamız kaldı. Kendisi mesleğini sürdürmeye kararlı. Onun çabası, keçeciliğin ne kadar değerli bir gelenek olduğunu gösteriyor. Şu anda, keçecilik mesleğini geleceğe aktarabilmek için çalışma da yapıyoruz."