Kahramanmaraş'ta "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi

31.03.2022 13:13
Kahramanmaraş'ta "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi

Türkoğlu Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, eğitimci yazar Fatih Akbaba "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans verdi.

Türkoğlu Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, eğitimci yazar Fatih Akbaba "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans verdi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Misak-ı Milli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, sosyal belediyecilik kapsamında, sinema, tiyatro gibi çeşitli kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Kemal Hakverdi, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çimen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Türkoğlu, Fatih, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta 'Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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