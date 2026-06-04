Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

04.06.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, yerel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte gastronomi potansiyeli vurgulandı.

Kahramanmaraş'ta, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Türk Mutfağı Haftası kapsamında kente özgü lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Tesisleri'nde yapılan etkinlikte, Kahramanmaraş'a özgü mutfak kültürü ile tescilli lezzetler sergilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş mutfağının Anadolu mutfak geleneğinden beslendiğini ve Osmanlı saray mutfağının izlerini taşıdığını söyledi.

Kentin gastronomi potansiyelini daha görünür hale getirmek, yerel üreticileri desteklemek, geleneksel ürünlerin kayıt altına alınmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Görgel, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada Kahramanmaraş'ın 31 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Maraş tarhanası, Maraş çöreği ve Çağlayancerit cevizi Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş ürünlerimiz arasında yer alıyor. Hepinizin malumu üzere yakın zamanda fıstık ezmemizin de tescilini aldık. Maraş fıstığından Göksun elmasına, Maraş zeytininden Abbas incirine kadar 50 yeni ürünümüzün de tescilini almak için çalışıyoruz."

Görgel, şehrin tarihi izlerini taşıyan ve tamamı yöresel ürünlerden oluşan 600'ü aşkın reçeteyi içeren bir yemek kitabının hazırlandığını söyledi.?

Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Ayten Şenel de Türk mutfağının sadece yemeklerden ibaret olmadığını belirterek binlerce yıllık deneyim ve birikimin kültürler arasında aktarılmasını sağlayan önemli bir miras olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara düğün, bayram ve günlük yaşam kültürünü yansıtan yöresel yemekler ikram edildi.

Programa, Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayten Şenel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Gastronomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
Florentino Perez, Jose Mourinho’yu resmen açıkladı Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

19:54
Samsunspor’a Galatasaray’dan transfer
Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:42
İşte Aziz Yıldırım’ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
18:50
Vali gibi vali Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’nde tüm stantları gezdi
Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 20:23:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.