Kahramanmaraşlı koleksiyoner asırlık tespihine gözü gibi bakıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı koleksiyoner asırlık tespihine gözü gibi bakıyor

30.06.2022 10:28

Kahramanmaraşlı koleksiyoner asırlık tespihine gözü gibi bakıyor Kahramanmaraş'ta tespih tutkunu Mehmet Demir, koleksiyonunda yer alan az sayıdaki tespihlerine gözü gibi koruyor Demir, Osmanlı'nın son dönemindeki Beylerbeyi Galip usta tarafından yapılan sıkma kehribar tespihin içindeki...

Kahramanmaraşlı koleksiyoner asırlık tespihine gözü gibi bakıyor

Kahramanmaraş'ta tespih tutkunu Mehmet Demir, koleksiyonunda yer alan az sayıdaki tespihlerine gözü gibi koruyor

Demir, Osmanlı'nın son dönemindeki Beylerbeyi Galip usta tarafından yapılan sıkma kehribar tespihin içindeki helezon görünümü ve ustanın imzası bulunduğu için değerli olduğunu söyledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tespih koleksiyoncusu Mehmet Demir, hammaddesini Alman kimyagerlerin özel bir madenden yaptığı ve Osmanlı'nın son dönemlerine ait olduğu tahmin edilen nadide tespihine gözü gibi bakıyor.

Kahramanmaraş'ta bir kamu kurumunda çalışan tespih koleksiyoncusu Mehmet Demir, tespihlere olan merakının yaklaşık 10 yıl önce başladığını söyledi.

Koleksiyonundaki en nadir ve kıymetli tespihin, Osmanlı tespih ustası Beylerbeyi Galip Ustanın elinden çıkan 210 gramlık tespih olduğunu ifade eden Demir, "Bir asır önce yapılsa da günümüze kadar bozulmadan gelmiş. İp geçişlerinde deforme olmadığı gibi imamesinde de yapan ustanın imzası var" dedi.

Sahip olduğu tespihin, Almanlar tarafından 1907 yılında özel bir madenle hazırlanan hammadde ile yapıldığının bilgisini veren Demir, "Tespihin en zirvesi bu malzemeden yapılandır. Allah nasip etti benim görmediğim ve birçok kişinin de gördüğünü söylemediği bu tespihe sahip oldum. Tespih, Beylerbeyi Galip ustanın yapmış olduğu bir tespih. Nadir özelliklerinden birisi 210 gram olması. Osmanlı sıkma kehribar tespihlerinde içinde kendine has helezon denilen hareleri vardır. Bu tespihin hammaddesi Almanlar tarafından dökülmüş ve fabrika ikinci dünya savaşında kapanmıştır. Alman kimyager bu tespihin hammaddesini çam reçinesinden kullanarak yapmıştır. İmamesinden ara duraklarına kadar tek parça olması ve günümüze kadar ip deliklerinin yorgun olmaması tespihi değerli kılan özellikleridir. Tek parça ve ustanın da imzası var. Bu tespihi değer verdiğim ve İzmir'de yaşayan arkadaşım Selçuk Emiroğlu'ndan almıştım. Tespihlerimi evimdeki ahşap sandıkta muhafaza ediyorum. Bazen akşam yatarken yanağıma alıp yatmak bana keyif veriyor" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta hayatını antika eşyalara adayan Cahit Altıgöz ise "Bu tespihi birçok insan görsün istiyoruz. Onikişubat ilçemizde düzenlenecek olan EXPO 2023'te sergileyeceğiz. Kentimize gelen misafirlerimize bu tespihi dokunduracağız" dedi.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Mehmet Demir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraşlı koleksiyoner asırlık tespihine gözü gibi bakıyor - Son Dakika

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