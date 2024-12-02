Kahve Bahane ile Yaşlılara Sıcak Ziyaret

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Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince başlatılan ve zamanla diğer illerde de yaygınlaşan "Kahve Bahane" projesi kapsamında, ekipler yaşlıları evlerinde ziyaret edip, devletin sıcak elini uzatıyor.

Şehirlerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dezavantajlı durumda bulunan yaşlıları, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve devletin sıcak elini uzatmak amacıyla belirli aralıklarla ziyaret ediyor.

Kentlerdeki kamu kurumları ve kuruluşlarla işbirliği halinde hareket eden ekipler, ziyaret ettikleri yaşlıların ihtiyaçlarını da yerinde tespit ediyor. Erzincan'da başlayan projenin ardından diğer illerde de ekipler, yaşlılara ziyaretler gerçekleştiriyor.

Ekiplerin, proje kapsamında yaşlıları evlerinde ziyaret ettiği sırada çekilen görseller, "'Kahve Bahane' projemizle vatandaşlarımızı ziyaret ediyor, gönüllerine misafir oluyoruz" notuyla Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, ziyaret edilen ailelere, ne kadar kıymetli olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını belirtti.

Evde içilen kahvenin bahane olduğunu ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"'Kahve Bahane' diyerek Erzincan'ımızdaki değerli büyüklerimizi evlerinde öncelikle Sayın Bakanımızın selamını ileterek ziyaret etmeye devam etmekteyiz. 'Bir fincanın kırk yıl hatırı vardır' diyerek yaşlılarımızla kahveler içilirken, onların hal ve hatırlarını sorup karşılıklı koyu sohbetlere dalmaktayız. Minnettar olduğumuz büyüklerimize, ziyaret esnasında ne kadar kıymet verdiğimizi ve sevdiğimizi hissettirmeye çalışmaktayız. Yaşantılarına, tecrübelerine, bilgi ve bilgeliklerine hürmet etmekteyiz. Evlerinden ayrılırken ziyaretimizden memnuniyet duyan yaşlılarımızın yüzlerinde oluşan tebessümü görmekteyiz. Ellerini öperek vedalaştığımız değerli büyüklerimizin hayır dualarını almaktayız."