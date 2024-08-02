Kamerun\'da Kral Taburesi Kültürü Sürüyor

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Kamerun'da kralların oturduğu yerler kutsal sayıldığından saray dışındaki aktiviteleri için tahsis edilen ve geçmişi asırlar öncesine dayanan "kral taburesi" kültürü sürdürülüyor.

Ülkenin en kadim yerli halklarından Bamilike toplumunda kralların ve toplumun ileri gelenlerinin kutsal ve oturdukları yere sıradan birinin oturmasının saygısızlık olduğu düşünülüyor.

Bamilike toplumunda kralların saray dışındaki aktivitelerinde veya halkla buluşmalarında kendisine ve katılacağı programa özel tabureler üretiliyor.

Krallar, düğün, cenaze, dini merasim ve benzeri etkinliklerde kendisine özel tabureye oturuyor ve sonrasında tabure saraya getiriliyor.

Aynı zamanda krallar, oturdukları taburenin altına işlenen motifler aracılığıyla halkına mesaj veriyor. Krallar, kimi zaman el ele tutuşan insan motifleriyle birliktelik, aslan motifiyle güç ve köpek motifiyle sadakat mesajı iletiyor.

Halihazırda Orta Afrika'daki birçok krallık ve sultanlık, "kral taburesi" kültürünü devam ettiriyor.

"Bamilike kültüründe kral kutsaldır ve oturduğu yere başkası oturamaz"

Kamerunlu antikacı Aboubakar Njiemoun, AA muhabirine, "kral taburesi" kültürünün Kamerun'un kuzeyinde yaşayan Bamilike topluluğuna ait olmasına rağmen birçok Orta Afrika ülkesine yayıldığını belirterek, "Bamilike kültüründe kral kutsaldır ve oturduğu yere başkası oturamaz." dedi.

Geçmişi asırlar öncesine dayanan kültürün zamanla değiştiğini anlatan Njiemoun, bugün kralların bölgenin ileri gelenlerine ya da kendi temsilcilerine bazen statü, bazen saygınlık kazandırmak için kral taburesi hediye ettiklerini dile getirdi.

Njiemoun, kralın izni olmadan taburesine oturmanın saygısızlık olduğunun ve oturan kişinin başına kötü işlerin geleceğine inanıldığının altını çizdi.

Krallar, taburelerin altındaki motiflerle halka mesaj veriyor

Kamerun'da Bamilike, Bamoun ve Ngaoundere Krallığı gibi birçok krallığın ve sultanlığın "kral taburesi" kültürünü devam ettirdiğini vurgulayan Njiemoun, "Krallar, aynı zamanda tabureyle halklarına mesajlarını aktarır." ifadesini kullandı.

Kralların tabure altı motiflerle bazen sabrını, bazen bilgeliğini, bazen de hiddetini gösterdiğini belirten Njiemoun, "Himayesi altındaki bir bölgeyi ziyaret ettiği zaman kral taburesi, şehrin, köyün, bölgenin girişine konarak kralın bölgede olduğu mesajı verilir." diye konuştu.