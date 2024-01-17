 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'ın çekimleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'ın çekimleri başladı

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, Kanal D'nin yakında ekrana gelecek yeni dizisi Taş Kağıt Makas'ın çekimleri başladı. Dizide, Yargı'nın Metin Amir'i Hüseyin Avni Danyal'ın da 'Kadri' karakteriyle rol alacağı ortaya çıktı.

Kanal D\'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas\'ın çekimleri başladı
17.01.2024 - 12:47,  Güncelleme: 13:03
Abone Ol

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, Kanal D'nin yakında ekrana gelecek yeni dizisi Taş Kağıt Makas'ın çekimleri başladı. Dizide, yine aynı kanalda ekrana gelen Yargı'nın Metin Amir'i Hüseyin Avni Danyal'ın da 'Kadri' karakteriyle rol alacağı ortaya çıktı. Bu durum, aynı kanalda ekrana gelen iki dizi arasında makas değişikliği yapıldığı yorumlarına neden oldu.

Hatırlamak ile unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan Taş Kağıt Makas'ın oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Burak Yörük'ün yanı sıra; Hande Ataizi, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen yer alıyor.

Ekin Koç'un hipertimezi hastalığına (hipertimezi: sıradışı hafıza yeteneği) sahip olan Umut karakterine hayat vereceği dizide; Serra Arıtürk 'Alev', Ozan Güven 'Harun', Burak Yörük ise 'Fecir' karakteri ile ekrana gelecek.

Alev'in (Serra Arıtürk) büyük kararlılığı, Harun'un (Ozan Güven) parlak zekasının yanında içerisinde bulunduğu derin yapı ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir'in (Burak Yörük) güç savaşları arasında geçen hikayenin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.

Taş Kağıt Makas yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hüseyin Avni Danyal, Ozan Güven, Kanal D, Yargı, Televizyon, Dizi, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'ın çekimleri başladı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06
9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:47:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'ın çekimleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement