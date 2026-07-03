"Kapadokya At Festivali" başladı - Son Dakika
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"Kapadokya At Festivali" başladı

"Kapadokya At Festivali" başladı
03.07.2026 22:47  Güncelleme: 22:53
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Nevşehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Kapadokya At Festivali, atlı gösteriler, kortej yürüyüşü ve kültürel etkinliklerle başladı. Festivale yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Nevşehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Kapadokya At Festivali, renkli görüntüler eşliğinde başladı. Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen festival, atlı gösteriler ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Nevşehir Valiliği himayelerinde, Göreme Belediyesi ile Kapadokya Atçılık Kültür Derneği iş birliğinde düzenlenen festivalin ilk gününde Türkiye'nin farklı illerinden gelen biniciler ve at yetiştiricileri bir araya geldi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde atlı kortej yürüyüşü, gösteri biniciliği, at terbiyesi gösterileri ve çeşitli sahne etkinlikleri gerçekleştirildi.

Göreme meydanından başlayan kortej yürüyüşü festival alanındaki atlı geçit töreni ile devam etti. Festival alanında Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı Atlı Jandarmalar gösteri yaptı.

Festivalin açılışında konuşan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapadokya'nın eşsiz doğal ve tarihi dokusunda düzenlenen festivalin köklü atçılık kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Vali Kök, "Kapadokya'nın eşsiz doğal ve tarihi dokusunda düzenlenen bu festival, köklü atçılık kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda Kapadokya'nın kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlayacak, bölgemizin turizm potansiyelini daha da güçlendirecektir" dedi.

Festivale katılan Elif Gönüler adlı vatandaş, Türk kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, "Biz burada aslında bir amaca hizmet ediyoruz. İade-i itibar dediğimiz, Türk geleneklerini yaşatmak adına buradayız. Burada yaşayan Türk kadınları olarak festivale geldik. Amacımız Türk kültürünü ve Türk geleneklerini elimizden geldiğince yaşatabilmek ve bunu gelecek nesillere aktarabilmek" diye konuştu.

Festivalde geleneksel Türk okçuluğunu tanıtmak için yer aldığını söyleyen Sıla Adıgüzel de, okçuluk sporuyla ilgilendiğini ve bu sporun daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla festivale katıldıklarını ifade etti.

Dokuz aydır ata bindiğini belirten Mehmet Özcan ise tüm çocuklara atları sevmeleri ve binicilik sporuyla tanışmaları tavsiyesinde bulundu.

Kırgızistan'dan festivale katılan Zeynep Mardan da at sevgisinin kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Ata binmeyi çok seviyorum. Bugün Kapadokya'ya At Festivali için geldik. Böyle bir organizasyonda yer almaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında hafta sonu boyunca atlı gösteriler, geleneksel Türk atlı sporları, at güzellik yapışması, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Kapadokya At Festivali' başladı - Son Dakika

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