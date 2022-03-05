Kapadokya Bölgesini Şubat ayında 83 bin 432 kişi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya Bölgesini Şubat ayında 83 bin 432 kişi ziyaret etti

05.03.2022 10:16

Kapadokya Bölgesini Şubat ayında 83 bin 432 kişi ziyaret etti Kapadokya'da ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri, yer altı kent yerleşimleri ve balon, ATV ve At turları ile önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesi'nde bulunan müze ve...

Kapadokya Bölgesini Şubat ayında 83 bin 432 kişi ziyaret etti

Kapadokya'da ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor

NEVŞEHİR - Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri, yer altı kent yerleşimleri ve balon, ATV ve At turları ile önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesi'nde bulunan müze ve ören yerlerini geçtiğimiz ay 83 bin 432 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini geçtiğimiz ay 83 bin 432 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistlerden 26 bin 900 kişi Zelve Ören Yerini ziyaret ederken Göreme Açık Hava Müzesini ise 25 bin 605 kişi ziyaret etti. Kaymaklı Yeraltı Şehrini 13 bin 801, Derinkuyu Yeraltı Şehrini ise 7 bin 020 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesindeki ziyaretçi sayısındaki artış turizmcileri de umutlandırırken, pandemi nedeni ile 2020 ve 2021 yılındaki turist sayısında ki azalmanın ardından 2022 yılına yükselişle başlayan Kapadokya Bölgesini geçtiğimiz yıl aynı döneminde 50 bin 668 kişi ziyaret etmişti.

Kapadokya Bölgesini Şubat ayında 83 bin 432 kişi ziyaret etti
Kapadokya Bölgesini Şubat ayında 83 bin 432 kişi ziyaret etti
Kapadokya Bölgesini Şubat ayında 83 bin 432 kişi ziyaret etti

YORUMLAR
500
İSTANBUL ULUSLARARASI YAYINCILIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ AÇIKLANDI İSTANBUL ULUSLARARASI YAYINCILIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ AÇIKLANDI Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası

Kapadokya, Türkiye, Turizm, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya Bölgesini Şubat ayında 83 bin 432 kişi ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
09:36 Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı
09:21 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte 5 Mart hava durumu!
09:15 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:22:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya Bölgesini Şubat ayında 83 bin 432 kişi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement