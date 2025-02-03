Kapadokya'da At Turlarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya'da At Turlarına Yoğun İlgi

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Kapadokya, at turlarına artan ilgiyle yerli ve yabancı turistleri cezbetmeye devam ediyor.

03.02.2025 14:10
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Kapadokya'da at turlarına ilgi artıyor

NEVŞEHİR - Pers dilinde 'Güzel Atlar Ülkesi' anlamına gelen Türkiye'nin önemli Kültür Turizm merkezlerinden olan Kapadokya'nın doğal güzelliklerini görmek için dünyanın dört bir yanından gelen turistler, bölgede yapılan at turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı ve yer üstü yerleşim alanları, kayadan oyma tarihi manastırları, kiliseleri ve sıcak hava balon ve at turlarıyla ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor. Yılda yaklaşık 4 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Kapadokya, son yılların en yoğun turizm sezonunu yaşarken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler balon turları ile Kapadokya'yı gökyüzünden izlerken, at turları ile de Kapadokya'yı keşfediyorlar. Son yıllarda at turlarına ilginin arttığını söyleyen Kapadokya Atçılık Kültür Derneği Başkanı Murat Çiftçi yaptığı açıklamada "Kapadokya atlarına artık dünyada ve Türkiye'de ilgi çok arttı. Özellikle Türkiye'de de Kapadokya'daki at turları gündem olmaya başladı. Özellikle son üç, dört senedir atlar ile Kapadokya'da tur yapıyoruz. İsminden de anlaşılacağı üzre Kapadokya güzel atlar diyarı. Misafirlerimizin vadilerin içerisinde ve peribacalarının arasında atlarla gezmek daha birçok hoşlarına gidiyor" dedi. Saatlik, iki saatlik, günlük ve haftalık at turlarının yapıldığını söylenen Dernek Başkanı Çiftçi "bir ve iki saatlik at turlarında Kızıl vadi Rose vadi, Kılıçlar vadisi ve Kızlar Manastırı geziliyor. Daha uzun olan günlük ve haftalık turlarımızda ise Kapadokya'nın bütün vadilerini gezilmiş oluyor" dedi.

Kız kardeşinin tavsiyesi üzerine Kapadokya bölgesine gelen Kanadalı Turist Yoshiki Inder de yaptığı açıklamada "Kapadokya'ya iki günlüğüne geldim. Tek yapmak istediğim insanlık için en mükemmel ve en eşsiz deneyimleri yaşamak istedim. Bu nedenle Kapadokya'dayım. Dün yer altı şehirlerini ve mağaraları gezdim. Bu gün sabah da balona bindim. Şimdi ise at ile Kapadokya'yı gezmeye devam ediyorum. Şu an kendimi padişahlar gibi hissediyorum. Umarım ne dediğimi anladınız. Bu turu sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da At Turlarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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