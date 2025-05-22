Kapadokya'da Müzeler Haftası Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kapadokya'da Müzeler Haftası Yürüyüşü

22.05.2025 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de Müzeler Haftası'nda çevre bilincine dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

'Doğal ve kültürel mirasına sahip' sloganıyla 5 kilometre yürüdüler

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Müzeler Haftası nedeniyle Nevşehir Müze Müdürlüğü tarafından 'Doğal ve Kültürel mirasına sahip' sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Paşabağları ve Zelve Açık Hava müzesi arasında gerçekleştirilen yürüyüşe Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Müze Müdürü Gökhan Maskar ve yüz üniversite öğrencileri katıldı. Öğrenciler; Kapadokya bölgesindeki tarihi ve doğal yapıları hem gezdi, hem de çevredeki çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdu. Yürüyüş sonunda gazetecilere açıklama yapan Avanos Kaymakamı Osman Bilici; "Müzeler Haftası münasebetiyle doğal ve kültürel mirasına sahip çık sloganıyla yaklaşık yüz gencimizle beraber Paşabağları'ndan Zelve Açık Hava Müzesine doğru bir yürüyüş gerçekleştirdik. Temel amacımız hem bu tarihi yerleri bu zenginliğe dikkat çekmek, bununla beraber yol boyunca çevredeki katı atıkları çöpleri temizleyip çevre bilinci, doğa bilinci ile alakalı bir farkındalık oluşmasını sağlamaktır. Üniversite öğrencilerimizin çoğu ilk defa bu bölgeyi gördü. Özellikle Zelve Açık Hava müzesini ilk defa gördüler. Dünyanın eşsiz yerlerinden biri Kapadokya bölgesi ve onunla beraber tabii ki Paşa Bağları ve Zelve. Bugün burada hem doğal ve tarihi değerlerimize dikkat çektik, hem çevre bilincinin oluşmasını sağlayacak bir etkinlik yaptık. Aynı zamanda güzel bir birliktelik oldu. Yeni nesil gençler çok fazla doğayla ile iç içe değiller. Daha çok sanal bir alemde sanal bir hayat yaşıyorlar. Biz onların sahip oldukları zenginlikleri keşfetmeleri için dışarıya çıkmalarını istiyoruz. Burada büyük bir zenginlik var, büyük bir mirasa sahipler ama kafalarını kaldırıp bu imkanları, bu güzellikleri görmekten maalesef imtina ediyorlar. Bu tür etkinlikler, yürüyüşler, programlar; onların da çevreyle, doğayla, kuş sesleriyle, hayvanlarla bir bağ kurmasını sağlayacaktır. Onlar için de müthiş bir deneyim olmuş diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kapadokya, Nevşehir, Etkinlik, Yaşam, Miras, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da Müzeler Haftası Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti 14 yıl hapsi isteniyor Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
20:21
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
19:55
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
19:39
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
19:29
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı 3 kişi üyeliğe seçildi
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 15:45:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Müzeler Haftası Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.