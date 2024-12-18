Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Gökyüzünde - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Gökyüzünde

Kapadokya\'da Sıcak Hava Balonları Gökyüzünde

Olumsuz hava koşullarından sonra Kapadokya'da sıcak hava balonları yeniden havalandı.

18.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı bir haftadır uçuş gerçekleştiremeyen sıcak hava balonları yeniden gökyüzünü süsledi.

Nevşehir genelinde kış mevsimi dolayısıyla etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı 11 Aralık'tan beri düzenlenemeyen sıcak hava balon turları, gün doğumunda gerçekleştirildi.

Göreme beldesi çevresindeki balon kalkış alanlarında ekiplerce hazırlanan sıcak hava balonları, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Sıcak hava balonları peribacaları ile kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Nevşehir Koordinatörlüğünce günlük hava durumu değerlendirmelerinin ardından verilen izinle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Peri Bacaları, Kültür Sanat, Etkinlikler, Hava Durumu, Kapadokya, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Gökyüzünde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:02:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Gökyüzünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.