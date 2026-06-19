Kapadokya'da 3 Günlük Yoga Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapadokya'da 3 Günlük Yoga Festivali Başladı

Kapadokya\'da 3 Günlük Yoga Festivali Başladı
19.06.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da 3 gün sürecek yoga festivali, doğa ve farkındalık etkinlikleri ile başladı.

KAPADOKYA'da 3 gün sürecek olan yoga festivali başladı. Katılımcıların doğa, nefes ve farkındalık odaklı üç günlük bir deneyim yaşayacağı belirtildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa bölgesi Kapadokya'da Bi'Yoga Fest'e ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan festival kapsamında katılımcılar doğa, nefes ve farkındalık odaklı üç günlük bir deneyim yaşayacak. Kapadokya'da Bi'Yoga Fest'in açılışı Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Açılışa, Hindistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ovessa Iqbal, Kapadokya'da Bi'Yoga Kurucusu Sinem Yıldız Sak ve davetliler katıldı.

Kapadokya'da Bi'Yoga Fest Organizasyon Koordinatörü Doç. Dr. Elif Bengü, "Kapadokya'nın eşsiz doğasında keyifli bir organizasyon diliyorum. Yurt dışı ve yurt içinden katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu özel buluşmayı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'YOGANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN YARARLANIYORUZ'

Hindistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ovessa Iqbal, "3 gün sürecek organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum. Organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl Uluslararası Yoga Günü'nün 12'ncisini kutluyoruz. Aynı zamanda 177 ülkede de eş zamanlı kutlamalar gerçekleştiriliyor. Bugün Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde bir araya gelerek yoganın birleştirici gücünden yararlanıyoruz. İlham verici bir festival diliyorum" diye konuştu.

FESTİVAL HAKKINDA

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Kapadokya Alan Başkanlığı'nın destekleriyle, Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kapadokya'da Bi'Yoga'nın organizatörlüğünde gerçekleştirilen festivalde; yoga seansları, mindfulness çalışmaları, somatik deneyimler, nefes terapileri, sanat atölyeleri ve müzik etkinlikleri yer alacak. Organizasyon aynı zamanda 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü kutlamalarına da ev sahipliği yapacak. Festival programında gün doğumunda balon manzarası eşliğinde yoga akışları, vadi yürüyüşleri ve farklı disiplinlerden eğitmenlerle gerçekleştirilecek atölyeler yer alacak.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kapadokya, Kültür, Turizm, Sanat, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da 3 Günlük Yoga Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Survivor’da büyük finalin adı belli oldu Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Anlaşma sonrası İran’dan ABD’ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı 6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı

21:55
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul’da
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da
20:42
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt
"Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 22:11:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da 3 Günlük Yoga Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.