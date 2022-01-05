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Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını - Son Dakika

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını

05.01.2022 11:09

Yılın her mevsimi turizm hareketliliğinin yaşandığı gözde merkezlerden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı, geçen sene, 2020 yılına göre yüzde 130 arttı.

Yılın her mevsimi turizm hareketliliğinin yaşandığı gözde merkezlerden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı, geçen sene, 2020 yılına göre yüzde 130 arttı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerinin yanı sıra kayadan oyma tarihi kilise, şapel ve manastırları, yer altı şehirleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle Kapadokya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kapadokya'ya gelen turistler, bölgedeki müze ve ören yerlerini tek tek geziyor. Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 2020 yılında 992 bin 620 ziyaretçi çeken bölgedeki ziyaretçi sayısı, geçen yıl yüzde 130 artarak 2 milyon 285 bin 895'e ulaştı.

En çok ziyaretçiyi Zelve Ören Yeri çekti

Bölgeye en yoğun ziyaret 428 bin 883 ziyaretçi ile ağustos ayında gerçekleşirken, yıl boyunca en çok ilgi gören mekanlardan Zelve Ören Yeri'ni 645 bin 695, Göreme Açık Hava Müzesi'ni 560 bin 379, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 321 bin 163 turist gezdi.

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, ocakta 42 bin 560, şubatta 50 bin 668, martta 104 bin 313, nisanda 74 bin 458, mayısta 61 bin 634, haziranda 150 bin 282, temmuzda 370 bin 534, ağustosta 428 bin 883, eylülde 288 bin 213, ekimde 346 bin 112, kasımda 242 bin 826, aralık ayında ise 125 bin 412 ziyaretçi çekti.

2019'da ziyaretçi sayısı 3 milyon 834 bine ulaşmıştı

Bölgedeki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı, 2016 yılında 1 milyon 493 bin 493, 2017'de 2 milyon 206 bin 372, 2018'de 2 milyon 949 bin 542, 2019'da 3 milyon 834 bin 134, 2020 yılında ise 992 bin 620 olarak kayıtlara geçmişti.

"Çoğunlukla Ukrayna, Rusya ve Endonezya'dan misafirleri ağırladık"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, salgın sürecindeki kısıtlamalardan dolayı 2020 yılında durağan döneme giren turizmin geçen yıl yeniden canlanmaya başladığını, Kapadokya'nın da turistlerin tercih ettiği önemli noktalardan olduğunu belirtti.

Bölgenin yerli ve yabancı konuklar açısından cezbedici turizm zenginliğine sahip olduğunu vurgulayan Onur, şöyle konuştu:

"Kapadokya, enerjisi çok yüksek bir bölge. İnsanlar kendilerini Kapadokya'ya attı. 2021 yılında çoğunlukla Ukrayna, Rusya ve Endonezya'dan misafirleri ağırladık. Bu yıl mart ayından sonra çok daha umutluyuz. Kapadokya, üç farklı şekilde gezilebiliyor. Yer altına iniyorsunuz başka bir tarih, yer yüzeyine çıkıyorsunuz vadileri, yürüyüş rotaları, doğal güzellikleri görebiliyorsunuz, balon turuna katılarak bu zenginlikleri gökyüzünden izleyebiliyorsunuz. Dünyanın başka bir yerinde bu üçlünün olduğu bölge yok. Sıcak hava balon turu, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen aktivitelerle ilgi çekmeye devam ediyor."

NERO Başkan Yardımcısı Şükran Çıtak da Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri bir arada barındırmasıyla eşsiz nitelikte olduğunu dile getirdi.

Geçmişte bölgenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Çıtak, kayadan oyma tarihi yapılar içindeki kilise ve duvar resimlerinin Hristiyan toplumların dikkatini çektiğini aktardı.

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını

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Underground, Kapadokya, Turizm, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını - Son Dakika


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