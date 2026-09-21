Kapadokya\'nın sürdürülebilir yönetimi için Yönetim Planı Çalıştayı başladı

Kapadokya'nın geleceğini planlamak ve bölgenin sürdürülebilir yönetimine yönelik stratejiler belirlemek amacıyla düzenlenen "Kapadokya Yönetim Planı Çalıştayı" başladı.

Kapadokya Alan Başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya, Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, belediye başkanları, turizm sektörü temsilcileri ve akademisyenler katıldı. "Ortak Akıl ve Ortak Katılım" anlayışıyla düzenlenen çalıştayda, Kapadokya'nın güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri ele alınıyor. Çalıştayın açılışında konuşan Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Kapadokya'nın yalnızca bölgedeki kurumların değil, tüm dünyanın ortak değeri olduğunu söyledi. Kapadokya'nın dünya mirası niteliğine dikkat çeken Aslanbay, "Kapadokya coğrafyası, sadece Nevşehir'de yaşayan, Aksaray'da yaşayan, Ankara'da, İstanbul'da veya Aydın'da yaşayan bir kardeşimizin görevi değil. Kapadokya'nın kıymetini dünyanın herhangi bir yerinde, New York'ta ya da Tokyo'da yaşayan herkesin bilmesi ve bu coğrafyayı dert edinmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kapadokya'nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için farklı kesimlerin görüşlerine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Aslanbay, "Sizlerin sayesinde daha iyi hizmetler verebileceğimizi düşünüyoruz. Bugün buraya bu gayeyle gelmiş bulunuyoruz. Aslında bu toplantımızı planladığımız daha geniş kapsamlı toplantıların bir başlangıcı olarak görüyoruz. Uluslararası bir sempozyumun da ilk serisini organize etmeyi düşünüyoruz. Dünyadaki tüm paydaşların fikirlerini alarak Kapadokya'yı korumak, geliştirmek ve yaşatmak için neler yapabileceğimizi birlikte değerlendireceğiz" diye konuştu.

"İstişare sistemi oluşturalım" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Aslanbay, akademisyenler, belediye başkanları, uzmanlar ve vatandaşların görüşlerinin önemli olduğunu kaydederek, "Hocalarımızla, belediye başkanlarımızla, uzmanlarımızla ve vatandaşlarımızla istişare ederek inşallah toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hep beraber bir çözüm yolu bulacağız. Kapadokya'nın turizmde ve bir dünya değeri olarak hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında gün boyunca Kapadokya değer analizi anket çalışması yapılırken, tematik gruplar tarafından bölgenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditler analizleri gerçekleştirilecek. Ayrıca bölgenin sorun kaynakları ile öncelikli olarak güçlendirilmesi gereken alanların ele alınacağı çalışma oturumları düzenlenecek.