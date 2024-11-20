Kapadokya Yeraltı Şehirlerine Yoğun İlgi

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3 turistten birisi mutlaka yer altı şehirlerini geziyor

- Kapadokya'da 10 ayda 3 milyon 846 bin turist yer altı şehirlerini gezdi

NEVŞEHİR - UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan ve tarihi Hititlilere dayanan yeraltı şehirlerine ilgi her geçen gün artıyor. On ayda bölgeyi ziyaret eden 3 milyon 846 bin 703 yerli ve yabancı turistin 1 milyon 332 bin 598 kişisi yer altı şehirlerini gezdi.

Hititler Dönemi'nde yapılan yeraltı şehirleri, Roma ve Bizans dönemlerinde diğer alanların da oyulmasıyla genişletilerek yeraltı şehrine dönüştürüldü. Tüf kayalara oyularak inşa edilen yer altı şehirleri, geçmişte bir topluluğun geçici olarak yaşayabilmesi için gerekli gerekli tüm şartları da içinde barındırıyordu. Barınma şartlarına uygun olan yeraltı şehirleri, dar koridorlarla birbirlerine bağlanan oda ve salonlar, şarap depoları, su mahzenleri, mutfak ve erzak depoları, havalandırma bacaları, su kuyuları, kilise ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek için kapıyı içten kapatan büyük sürgü taşlarından oluyor. Kapadokya Bölgesinde ziyarete açık 9 yer altı şehrinden en çok ilgi gören yeraltı şehirleri Kaymaklı yeraltı şehri, Derinkuyu yeraltı şehri, Özkonak yeraltı şehri, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri. Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yeri sıralamasında ilk ona giren Kaymaklı Yer Altı Şehrini ekim ayında 81 bin 457 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kaymaklı yeraltı şehrini, on ayda ise 606 bin 820 kişi ziyaret etti. Bölgede ziyaret edilen ve Dünyanın en büyük yeraltı şehri olan Derinkuyu yeraltı şehrini ekim ayında 53 bin 195, kişi ziyaret ederken on ayda 453 bin 456 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgede bulunan diğer yeraltı şehirlerinden Özkonak yeraltı şehrini ekim ayında 40 bin 115, ilk on ayda 239 bin 541 kişi. Tatlarin yeraltı şehrini ekim ayında bin 515, kişi ilk on ayda 14 bin 054, Mazı yeraltı şehrini ekim ayında 2 bin 765, ilk on ayda ise 18 bin 727 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2023 yılında da 1 milyon 240 bin 868 kişinin ziyaret ettiği yeraltı şehirlerini, 2024 yılında toplam 1 milyon 332 bin 598 kişi ziyaret etti.

Turist rehberi Yunus Demirci; "Bölgemize gelen yerli ve yabancı turistleri bu bölge hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Bölgede çok sayıda yeraltı şehri var. Kaymaklı bunların en önemlilerinden bir tanesi. 1985 yılında UNESCO Dünya miras listesine alınmış bir yer. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gelen ziyaretçiler eski uygarlıkların nasıl bir yaşam sürdüklerine tanık oluyorlar" dedi.

Bölgeyi gezen ABD'li turist Gregory ise; "Burası çok ilginç ve çok geçmişte kalmış bir yer. İnsanların buraları nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ama çok hoş bir yer. Tek kelimeyle harika diyebilirim. Buraları gördüğüm için çok mutlu oldum" dedi.