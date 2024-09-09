Kapadokya'yı 3 Milyon Turist Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya'yı 3 Milyon Turist Ziyaret Etti

Kapadokya bölgesi, 8 ayda yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle dikkat çeken Kapadokya, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

09.09.2024 21:48
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Kapadokya'yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti

NEVŞEHİR - UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesini 8 ayda yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Doğal, tarihi ve kültürel değerleri, ilginç yeraltı ve yer üstü oluşumlarının yanı sıra değişik tur aktiviteleriyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 8 ayda 2 milyon 922 bin 485 yerli ve yabancı konuk ağırlandı.

Kapadokya bölgesini Ocakta 153 bin 309, Şubatta 159 bin 819, Martta 218 bin 479, Nisanda 558 bin 464, Mayısta 498 bin 354, Haziranda 412 bin 730, Temmuzda 371 bin 206, Ağustosta ise 550 bin 124 yerli ve yabancı turist gezdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'yı 3 Milyon Turist Ziyaret Etti - Son Dakika

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