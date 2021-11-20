Kapadokya'yı havadan göremeyince, karadan gezdiler - Son Dakika

- Kapadokya'yı havadan göremeyince, karadan gezdiler

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinde yaşanan sisli hava nedeniyle Sıcak Hava Balon uçuşları iptal edildi. Son ana kadar uçmak için bekleyen yerli turistler iptal haberini alınca soluğu ATV'lerde aldı.

Sıcak hava balonları ile Kapadokya'yı gökyüzünden izlemek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde balonların kalkış yapacağı alana akın etti. Meteorolojik uyarılar sonrasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bölgede yaşanan yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi. Balon uçuşlarının iptaline üzülen vatandaşlar Kapadokya'yı gezmek için alternatif olarak ATV'leri seçti.

ATV ile Kapadokya bölgesini hava yerine karadan gezen vatandaşlar her şeye rağmen Kapadokya'nın büyülü atmosferinin tadını çıkarttı.