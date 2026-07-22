Kapıkaya Festivali Doğa Tutkunlarını Buluşturdu - Son Dakika
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Kapıkaya Festivali Doğa Tutkunlarını Buluşturdu

Kapıkaya Festivali Doğa Tutkunlarını Buluşturdu
22.07.2026 16:29
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Samsun Bafra’daki Kapıkaya Doğa Sporları Festivali, yamaç paraşütü ve su sporları ile başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali", doğa ve adrenalin tutkunlarını buluşturdu. Beş gün sürecek festival, ilk gününden yoğun katılımla başladı.

Kapıkaya bölgesinde gerçekleştirilen festival, Türkiye'nin farklı illerinden gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kamp alanında kayıt ve yerleşim işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayan etkinliklerde yamaç paraşütü, kano, jet ski, muz botu, bisiklet turları, doğa yürüyüşleri, geleneksel sanat atölyeleri ve çeşitli sportif aktiviteler katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Festival alanına gelen vatandaşlar çadırlarını kurarken, gökyüzünü süsleyen yamaç paraşütleri de renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle su sporları ve yamaç paraşütü etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Konya'dan festivale katılan Mehmet Tosun, organizasyondan memnun kaldığını belirterek, "İlk defa geliyorum. Organizasyon çok güzel. Manzara harika, çadır alanları başta olmak üzere her şey düşünülmüş. Gerçekten çok güzel bir festival" dedi.

Erzurum'dan gelen Yavuz Yarar ise, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen festivallere katılmaya çalışıyoruz. Ancak Samsun Kapıkaya'nın rüzgarı, doğası ve manzarası gerçekten bambaşka" ifadelerini kullandı.

Lüleburgaz'dan eşiyle birlikte festivale katılan yamaç paraşütü sporcusu Habib Erdem, Kapıkaya'nın uçuş için Türkiye'nin en uygun noktalarından biri olduğunu belirterek, "Yıllardır buraya geliyorum. Birçok yerde 3-5-10 dakikalık uçuşlar yapılabiliyor. Ancak burada uygun hava şartlarında 1 saat, hatta 3 saate kadar havada kalabiliyorsunuz. Bu nedenle Kapıkaya yamaç paraşütü için çok elverişli bir bölge. Manzarası da eşsiz" diye konuştu.

İlk kez festivale katılan Merve Erdem ise "Oldukça keyifli geçeceğini düşünüyorum. İlk defa geliyorum ve doğasına gerçekten hayran kaldım. Çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

Festivalin resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek. Açılışın ardından konserler, yarışmalar, doğa sporları gösterileri ve çeşitli kültürel etkinliklerle festival dört gün boyunca dolu dolu devam edecek.

Kamp alanına gelen vatandaşlar çadırlarını kurarken bir taraftan da paraşütçüler uçarak gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdular. Yarın açılışı yapılacak olan festival 4 gün sürecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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